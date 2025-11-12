Luego de la polémica con Luis Díaz en Bayern, se reveló que Manuel Neuer contempla el retiro

El nombre de Manuel Neuer empezó a ser cada vez más conocido para los aficionados colombianos luego de unas polémicas declaraciones que expusieron a Luis Díaz. Y todavía no ha dejado de ser noticia, ya que se reveló que contempla el retiro justo después de la lección que le dieron por criticar a ‘Lucho’.

A los antecedentes… Luis Díaz fue expulsado antes del final del primer tiempo de la victoria 1-2 contra PSG por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League. A pesar de que anotó los dos goles, el extremo colombiano quedo expuesto por una crítica de Neuer.

“En la segunda parte, por supuesto, fue un partido completamente diferente. En la primera se vio claramente quién fue el mejor equipo. Con diez jugadores no es fácil, y la segunda mitad fue una auténtica batalla (…) Fue difícil, porque estábamos en inferioridad, también en la línea más adelantada“, dijo Manuel Neuer sobre la expulsión de ‘Lucho’ Díaz antes de que el DT de Bayern Múnich le diera una lección.

Lejos de exponer por un error como lo hizo el arquero alemán con Luis Díaz, el técnico Vincent Kompany sostuvo las siguientes palabras sobre la falla de Neuer en el primer gol del 2-2 contra Unión Berlín en la décima fecha de la Bundesliga: “¿Qué esperaban que dijera? ¿Que dijera algo sobre mi portero titular? Por supuesto que no. Es un juego colectivo. Cuando encajas un gol, hay muchas cosas y secuencias que ocurren antes. También analizamos esos momentos”.

Se reveló que Neuer contempla el retiro tras la polémica con Luis Díaz

Neuer y Díaz ya ganaron un título juntos en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Justo después de la polémica con ‘Lucho’ Díaz, el periodista Tobi Altschäffl, del portal ‘Sport Bild’, reveló que Manuel Neuer decidirá si se retira o no al final de esta temporada, dependiendo de cómo se sienta físicamente. La decisión del arquero alemán es esperar hasta Navidad para saber si supera sin lesiones un calendario apretado y las bajas temperaturas.

La decisión que tomó Bayern Múnich ante el posible retiro de Manuel Neuer

Tobi Altschäffl también informó que en Bayern Múnich dan por hecho que Manuel Neuer no se va a retirar al final de la temporada, por lo que el equipo alemán tomó la decisión de no presionarlo y tener la intención de ofrecerle un nuevo contrato. El actual vínculo del arquero alemán acaba el 30 de junio de 2026.

