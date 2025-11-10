La lección que el entrenador de Bayern Múnich le dio a Manuel Neuer por criticar a Luis Díaz

Esta vez le tocó fallar a él. Bayern Múnich empató 2-2 con Unión Berlín en la décima fecha de la Bundesliga, y ante el error de Manuel Neuer en el primer gol, apareció una lección del entrenador Vincent Kompany. Todo después de que el arquero alemán criticara a Luis Díaz.

¡A los antecedentes! ‘Lucho’ Díaz fue expulsado antes del final del primer tiempo en la victoria 1-2 contra PSG en la Champions League, y a pesar de que marcó los dos goles del partido, Neuer lo señaló diciendo que “con diez jugadores no es fácil y la segunda mitad fue una auténtica batalla (…) Fue difícil, porque estábamos en inferioridad también en la línea más adelantada“.

Siguiente partido y aquí fue otra la historia. Danilo Doekhi remató un tiro de esquina a la altura del punto penal, el remate no fue tan lejano a la posición en la que estaba Manuel Neuer, pero el arquero no pudo detener el disparo. Literalmente, el balón se le escapó de las manos. ¿Hora de señalarlo como él hizo con Luis Díaz? ¡No! Vincent Kompany le dio una lección.

Vincent Kompany y una lección a Manuel Neuer por criticar a Luis Díaz

Luis Díaz, Vincent Kompany y Manuel Neuer. (Foto: Getty Images)

“¿Qué esperaban que dijera? ¿Que dijera algo sobre mi portero titular? Por supuesto que no. Es un juego colectivo. Cuando encajas un gol, hay muchas cosas y secuencias que ocurren antes. También analizamos esos momentos”, dijo el DT de Bayern Múnich cuando le preguntaron por el error de Neuer ante Unión Berlín.

Esto dijo Manuel Neuer de su error que condicionó a Bayern Múnich en la Bundesliga

A pesar de que Bayern Múnich terminó empatando con un gol de Harry Kane al tercer minuto de adición, Manuel Neuer reconoció su error diciendo que “al final es un punto muy valioso para nosotros, porque seguimos sumando y los rivales no. Por eso hoy estamos seis puntos por delante. En general, está muy bien que hayamos conseguido remontar. En el primer gol encajado la visibilidad y la distancia no eran las mejores para mí, pero tomé la decisión equivocada. Aun así, creo que todos estábamos frescos hoy (8 de noviembre); simplemente fue difícil jugar contra este equipo. De todos modos, podríamos haber marcado un tercer gol: la fe siempre está en nuestra cabeza”.

