El equipo colombiano no pudo con O’Higgins en el comienzo de la Copa Sudamericana y desaprovechó la oportunidad de sumar un ingreso económico importante. Millonarios tuvo una muy mala presentación en Chile y todo terminó repercutiendo en el resultado final y va con el pie izquierdo en este torneo.

El equipo ‘Embajador’ arrancó dormido en los primeros 15 minutos y eso provocó que reciba un gol rápido de Arnaldo Castillo que marcó de cabeza. Millonarios estuvo lejos de su mejor nivel y sigue manteniendo la misma dinámica de los últimos encuentros donde solo ha perdido.

La fortuna que perdió Millonarios en la Copa Sudamericana

En esta Copa Sudamericana, la CONMEBOL reveló que cada equipo que gane su partido tendrá un premio económico de 125 mil dólares. Este dinero representa un aumento de 10 mil dólares en comparación con lo que se estaba pagando en la edición anterior, donde era 115 mil dólares. Y Millonarios no lo pudo ganar.

¡GOL DE O'HIGGINS !



Arnaldo Castillo abrió el marcador frente a Millonarios con un remate de cabeza en la Conmebol Sudamericana.



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Esta nueva derrota para Millonarios regresa las miradas a Fabián Bustos. El entrenador comenzó muy bien su ciclo en Colombia, dejando afuera a Atlético Nacional, pero todas esas buenas sensaciones se empiezan a perder por el bajo rendimiento en los últimos partidos.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana?

Millonarios deberá pensar en el siguiente partido de esta Copa Sudamericana, cuando enfrente a Boston River en Colombia. Bustos y sus jugadores necesitan rápidamente una victoria para no empezar a comprometer su futuro en el torneo con los primeros lugares de la tabla.

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En síntesis: