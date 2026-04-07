O’Higgins vs Millonarios HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Este martes 7 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana O’higgins vs Millonarios en el inicio del grupo C del torneo. El equipo colombiano llegó a este torneo tras eliminar a Atlético Nacional en la fase previa y en un grupo complicado deberá batallar por los dos primeros lugares.

¿Qué canal pasa el O’higgins vs Millonarios por la Copa Sudamericana?

Hay dos opciones para ver el partido de la Copa Sudamericana:

ESPN y Disney+

DSports

Millonarios llega a este partido de Copa Sudamericana con la “obligación” de salir de los malos resultados. El club viene de empatar contra Fortaleza y perder contra Jaguares en la Liga BetPlay. Por lo cual, las críticas ya están llegan para el proceso de Fabián Bustos.

Por otro lado, O’Higgins cayó a Copa Sudamericana tras no poder contra Deportes Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores. El equipo chileno comienza como local y como un candidato a pelear por los dos primeros puestos en la fase de grupos.

Los miles que puede ganar Millonarios en la Copa Sudamericana

Millonarios puede ganar en la Copa Sudamericana una fortuna por partido de 125 mil dólares, confirmó la CONMEBOL. Si el ‘Embajador’ llega a ganar el trofeo a finales de año se llevará un premio económico cercano a los 10 millones de dólares.

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