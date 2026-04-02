Revelan el millonario salario que cobra Luis Díaz en el Bayern Múnich

Era una obviedad pero ahora lo confirman, Luis Díaz es por escándalo el jugador colombiano mejor pagado de Europa. Ahora desde Europa revelaron los millones mensuales que cobra el extremo en el Bayern Múnich.

El diario L’ Equipo de Francia señala que Luis Díaz gana 1.166.666 millón de dólares al mes, esto como cifra en bruto, es decir sin contar pago de impuestos y otros descuentos.

Esto da un total de 14 millones de euros al año que cobra el extremo colombiano en Alemania. Luis Díaz se encuentra fuera del top 5 de los mejores pagados del Bayern.

Tiene contrato vigente hasta el 2029, sin embargo ante el interés de otros gigantes de Europa como Real Madrid, PSG o Manchester City, podrían firmar una renovación con mejora salarial.

Harry Kane y Jamal Musiala son los mejores pagados con 2.1 millones de euros al mes, es decir más de 20 millones al año. Manuel Neuer es el tercero mejor pagado con 1.75 millones al mes, y completan el top 5 el francés Upamecano y el alemán Kimmich con 1.6 millones al mes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

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En resumen

Luis Díaz percibe un salario mensual bruto de 1.166.666 millones de dólares en el Bayern Múnich.

percibe un salario mensual bruto de en el Bayern Múnich. El extremo colombiano registra ingresos anuales de 14 millones de euros con contrato hasta 2029.

con contrato hasta 2029. Los futbolistas Harry Kane y Jamal Musiala lideran la nómina alemana con 2.1 millones mensuales.