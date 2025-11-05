El doblete de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich se vio eclipsado por la durísima falta que el extremo colombiano le hizo al marroquí Achraf Hakimi en la Champions League. Aún no hay pronunciamiento oficial pero ya se conoce la posible lesión que habría sufrido el jugador.

Según algunas fuentes de medicina deportiva, Hakimi habría sufrido una fuerte lesión en la parte interna de los ligamentos del tobillo. Esto producto del movimiento del pie del jugador tras la dura entrada de Díaz.

En caso de que esta fuera la lesión, el lateral del PSG será baja entre 6 a 8 semanas de recuperación, dependiendo del grado del esguince del tobillo. La entrada le hizo valer una tarjeta roja a Luis Díaz.

“La intensidad que tiene el partido a veces te pasas un poco por cuestión de segundos y centímetros y acabas lesionando a un adversario, está ahí el árbitro para eso. Un pecado porque tenemos que ver cómo va a estar Hakimi, puede ser que tenga que estar un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante”, empezó Marquinhos.

Luis no es un chico maloso, sabíamos que ha intentado jugar el balón, pero le pasó un poco“, continuó el capitán del PSG reconociendo que no hubo mala intención de Díaz.

Luis Díaz expulsado por falta a Hakimi – Bayern Munich vs. PSG Foto: Getty

El mejor escenario para Luis Díaz por la sanción de la UEFA en la Champions League

En el caso que los órganos disciplinarios de la UEFA solo le den un partido de sanción a Díaz por la expulsión en la victoria 1-2 contra PSG del 4 de noviembre, se perdería el encuentro de Bayern Múnich contra Arsenal del miércoles 26 del mismo mes a las 3:00 P.M. en condición de visitante.

