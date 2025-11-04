Esto dice el reglamento de la UEFA sobre la expulsión de Luis Díaz ante PSG: Sanción

Lo que parecía iba a ser una noche soñada para Luis Díaz terminó por convertirse en un partido que le va a traer una sanción por parte de la UEFA. Luego de los dos goles que lo tenían como la gran figura del partido PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League 2025-26, ‘Lucho’ se fue expulsado, y ya se conoció qué dice el reglamento al respecto.

El partido por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League empezó a pedir de boca para Luis Díaz aprovechando un rebote para marcar el 1-0 a favor de Bayern Múnich al minuto cuatro del primer tiempo. Luego, ‘Lucho’ iba a demostrar lo conectado que estaba en el encuentro disputado en el estadio Parque de los Príncipes.

Marquinhos se durmió con la posesión de balón y Luis Díaz le robó la pelota para quedar solo frente al arco y marcar el segundo gol del encuentro. El nivel del jugador colombiano empezó a silenciar a los más de los 48.000 hinchas del PSG, pero la energía con la que estaba jugando ‘Lucho’ le jugó una mala pasada.

Achraf Hakimi le ganó la pelota a Luis Díaz por la banda derecha, y en el afán por recuperar el balón, el extremo colombiano se tiró con los dos pies por delante y terminó enganchando el tobillo izquierdo del lateral de PSG. El árbitro Maurizio Mariani le había sacado a ‘Lucho’ tarjeta amarilla, pero al revisar la jugada en el VAR cambió de la decisión. El jugador del Bayern Múnich se fue expulsado.

La sanción que la UEFA le pondría a Luis Díaz por la expulsión vs. PSG

La expulsión de Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

BOLAVIP consultó el reglamento de la UEFA para la Champions League y en el artículo 63 dice lo siguiente sobre las tarjetas rojas como la que le sacaron a Luis Díaz: “Por norma general, un jugador o miembro del cuerpo técnico expulsado por el árbitro queda automáticamente suspendido para el siguiente partido de una competición de clubes de la UEFA (por ejemplo, la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga Europa de la UEFA, la Conference League de la UEFA o la Supercopa de la UEFA). En caso de una infracción grave, los órganos disciplinarios de la UEFA pueden aumentar esta sanción, incluso extendiéndola a otras competiciones”.

El mejor escenario para Luis Díaz por la sanción de la UEFA en la Champions League

En el caso que los órganos disciplinarios de la UEFA solo le den un partido de sanción a Díaz por la expulsión en la victoria 1-2 contra PSG del 4 de noviembre, se perdería el encuentro de Bayern Múnich contra Arsenal del miércoles 26 del mismo mes a las 3:00 P.M. en condición de visitante.

