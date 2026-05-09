Toda Colombia consternada: revelan que James Rodríguez se retiraría después del Mundial 2026

James ya lo hizo todo en el fútbol y por estos motivos ahora estaría pensando en terminar su carrera.

Este sábado 9 de mayo de 2026 toda Colombia quedó sorprendida después de que se revelara que James Rodríguez esta pensando en retirarse después del Mundial 2026. El colombiano mismo se lo habría notificado al Minnesota United.

De acuerdo con la información de Pipe Sierra, en medio de las negociaciones de un nuevo contrato entre Jame y el Minnesota. El jugador colombiano les habría comentado que está pensando en retirarse. Para sorpresa de todos los aficionados

El retiro James lo estaría pensando después del Mundial 2026 por lo cual las alarmas se encienden sobre el futuro del colombiano. Él firmó por tan solo 6 meses con el Minnesota

A todos sorprendería esta posible retirada de James Rodríguez, puesto que, el colombiano viene sonando para diferentes equipos. Además fue solo en 2024 cuando fue elegido como mejor jugador de la Copa América.

James Rodríguez está pensando en retirarse. (Foto: GettyImages)



Esa noticia también llega en el contexto de las especulaciones del estado de salud de James, aunque desde su entorno en su momento negaron cualquier complicación médica del jugador hace un tiempo. Hasta el momento ni James ni el club han aclarado que pasa sobre su futuro.

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Los números de James Rodríguez jugando en el Minnesota

En todo este semestre, desde su llegada en febrero, James Rodríguez apenas ha jugado un total de 6 partidos, en los cuales solo fue titular en 1. El 10 de la Selección Colombia no ha marcado goles ni ha dado asistencias, en casi 200 minutos.

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