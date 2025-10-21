Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Colombia

Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz

Bayern Múnich decidió a su director técnico para las siguientes temporadas y ya está claro el futuro del colombiano Luis Díaz.

Por Gustavo Dávila

Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz
Bayern Múnich elige director técnico y así impactará el futuro de Luis Díaz

Bayern Múnich anunció una importante noticia sobre su presente y futuro deportivo, y es que el gigante de Alemania renovó el contrato de Vincent Kompany por varias temporadas más. Esto es un impacto positivo para el extremo colombiano Luis Díaz.

El DT, que vino de una campaña negativa en el Burnley de Inglaterra, llegó al Bayern Múnich y en su primer año ya ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. Su contrato fue renovado hasta junio de la temporada 2029, es decir cuatro años más.

El entrenador fue el responsable de pedir a Luis Díaz para el club bávaro y con su continuidad, salvo una oferta millonaria, Luis Díaz seguiría siendo estelar en el once en los años venideros.

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich por 55 millones de euros proveniente del Liverpool, además del club alemán tuvo la posibilidad de llegar al Manchester City, pero optó por salir de la Premier League.

Adiós a la Premier League: Daniel Muñoz recibe una oferta de seis millones al año

ver también

Adiós a la Premier League: Daniel Muñoz recibe una oferta de seis millones al año

Luis Díaz – Vincent Kompany Bayern Munich.

Luis Díaz – Vincent Kompany Bayern Munich.

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

ver también

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

En este arranque de temporada, Luis Díaz lleva jugando 11 partidos con Bayern Múnich y ya lleva 6 goles y 4 asistencias. Siendo una de las figuras en todos los torneos que juega.

Publicidad
Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial

ver también

Colombia sube en ranking FIFA y estos serían sus rivales en el Mundial

Luis Díaz ya es campeón con el Bayern Munich

Luis Díaz ya sabe lo que es ser campeón con el Bayern Múnich de Kompany, el extremo colombiano fue titular en la Supercopa de Alemania que ganaron a inicios de temporada.

Los clubes en la carrera de Luis Díaz

Luis Díaz ganó cuatro títulos con Junior de Barranquilla y dio el salto a Europa, pasando por el FC Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra. Ganó cinco títulos con ambos equipos.

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

ver también

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Liga de Quito recibe la PEOR NOTICIA posible sobre lesión de Gonzalo Valle
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito recibe la PEOR NOTICIA posible sobre lesión de Gonzalo Valle

¿Quién será DT de Barcelona? Ismael Rescalvo puso su cargo a disposición
Fútbol de Ecuador

¿Quién será DT de Barcelona? Ismael Rescalvo puso su cargo a disposición

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes
Fútbol de Ecuador

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo