FIFA sancionaría a Neyser Villarreal y lo dejaría hasta seis meses sin jugar

De un momento a otro, Neyser Villarreal pasó de ser el goleador de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 con cinco goles a convertirse en el protagonista de una polémica decisión que le podría traer una sanción de por medio. La mismísima FIFA podría sancionarlo hasta por seis meses.

¡A los hechos! La Selección Colombia Sub-20 terminó su participación en el Mundial de la categoría el sábado 18 de octubre luego de ganarle a Francia 1-0 y quedarse con el tercer puesto. Villarreal era esperado el lunes 20 del mismo mes en Millonarios, su actual equipo, pero… ¡Nunca llegó!

Mientras que Carlos Sarabia, quien también jugó el Mundial Sub-20, sí se presentó a los entrenamientos de Millonarios, Neyser Villarreal ya suma dos días seguidos hasta el 21 de octubre sin presentarse a las prácticas. El delantero tiene contrato hasta noviembre de 2025.

Ante el nuevo acto de indisciplina de Villarreal, BOLAVIP consultó el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y, de entrada, establece que no ir a los entrenamientos del equipo estando con contrato vigente se considera un incumplimiento contractual grave por parte del jugador y podría acarrear sanciones graves.

La sanción que FIFA le pondría a Neyser Villarreal tras el Mundial Sub-20

Según el Artículo 17 ‘Consecuencias de la ruptura de contratos sin causa justificada’ del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, si el jugador, como pasaría con Neyser Villarreal, rompe unilateralmente su contrato sin una causa justificada al no presentarse a su equipo podría recibir las siguientes sanciones:

Indemnización (Artículo 17, apartados 1 y 2): pagar una indemnización al club.

pagar una indemnización al club. Sanciones Deportivas al Jugador (Artículo 17, apartado 3) : restricción de cuatro meses en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En el caso de circunstancias agravantes, la restricción podrá ser de seis meses. El hecho de que un jugador se ausente de los entrenamientos y actividades (conducta que busca forzar la rescisión) se considera a menudo un factor agravante.

: en su elegibilidad para jugar en cualquier partido oficial. En el caso de circunstancias agravantes, El hecho de que Sanciones al nuevo club (Artículo 17, apartado.4 en relación con el Código Disciplinario): si un club induce al jugador a romper el contrato o lo contrata después de que el jugador haya roto su contrato sin causa justificada, el club también podrá ser sancionado con la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante uno o dos períodos de inscripción completos y consecutivos.

La decisión que tomó Millonarios ante la ausencia de Neyser Villarreal en los entrenamientos

A pesar de que Villarreal ya firmó un precontrato con Cruzeiro por cinco años y se sumaría al equipo brasileño desde diciembre de 2025, Millonarios decidió iniciarle un proceso administrativo porque no se presentó a los entrenamientos teniendo contrato. Esto ya había pasado después del torneo Sudamericano Sub-20 y el equipo ‘Embajador’ le había perdonado este acto de indisciplina.

