Luis Díaz: Su premio inesperado de la Selección Colombia tras brillar con Bayern

Lo que lo debe estar extrañando Liverpool FC… Luis Díaz dio un nuevo argumento para ser considerado uno de los mejores fichajes de Europa y las buenas noticias no pararon. La Selección Colombia decidió darle un premio inesperado tras ser la gran figura de Bayern Múnich y brillar en la Bundesliga.

‘Lucho’ Díaz venía de ser sustituido por primera vez en el entretiempo de un partido de Bayern Múnich, así que había quedado un mal sabor de boca por su actuación en la victoria contra Paos por 1-5 en la fase de la liga de la Champions League.

La revancha no iba a tardar para Díaz. El extremo colombiano fue la gran figura de la victoria 0-3 contra Eintracht Frankfurt con dos goles, una asistencia y una calificación de 9.1, según el portal experto ‘SofaScore’. Era imposible que no se mereciera el premio que le dieron en la Selección Colombia.

A pesar de que se quedó a un gol de empatar con Lionel Messi en el primer lugar de la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Luis Díaz terminó siendo uno de los dos jugadores más influyentes, el otro fue James Rodríguez, con siete goles y cuatro asistencias para que Colombia clasificara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Otro argumento más para ser premiado.

El premio que le dieron a Díaz en Colombia tras ser la figura de Bayern

El segundo gol de Luis Díaz en Frankfurt vs Bayern. (Foto: Getty Images)

‘Lucho’ Díaz se unió a la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de octubre y para recibirlo tras la gran actuación que tuvo con Bayern Múnich, la Federación Colombiana de Fútbol decidió premiarlo entregándole una medalla (mini placa) con el escudo de la ‘Tricolor’ y las banderas de las sedes del Mundial 2026: Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Publicidad

ver también La lección que le dio ‘El Pibe’ Valderrama a James para que no se quede sin equipo antes del Mundial

Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

En vísperas de llegar de la mejor manera al Mundial 2026 que inicia el jueves 11 de junio, la Selección Colombia jugará contra México este sábado 11 de octubre a las 8:00 P.M. en el estadio AT&T, de Dallas, y frente a Canadá el martes 14 del mismo mes a las 7:00 P.M. en el estadio Red Bull Arena, de New Jersey.

Encuesta¿Cuántos goles hizo Luis Díaz en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026? ¿Cuántos goles hizo Luis Díaz en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad