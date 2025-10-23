Todos lo daban por fuera: Este sería el primer convocado de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 del viernes 5 de diciembre, se empieza a asomar a la vuelta de la esquina y uno de los grandes interrogantes es la lista de 26 jugadores que la Selección Colombia va a convocar. ¿El primer convocado? Ya se habría filtrado y es alguien que todos lo daban por fuera.

Colombia terminó las Eliminatorias Sudamericanasal Mundial 2026 con dos victorias contra Bolivia y Venezuela en las que el protagonista de esta historia no sumó minutos y en el partido contra el equipo venezolano fue a la tribuna. La última vez que jugó con la ‘Tricolor’ fue en la derrota contra Brasil 2-1 del 21 marzo. Disputó tres minutos.

Llegaron los dos primeros partidos amistosos en la preparación para el Mundial 2026 y tampoco fue convocado a la Selección Colombia. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo le tiene tanta confianza que ya le habría dejado claro que va a estar en la lista de convocados para la próxima Copa del Mundo de la FIFA. ¿De quién se trata?

Este sería el primer jugador convocado de Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo dirigirá su primer Mundial. (Foto: Getty Images)

“Me contaron que esta mañana (23 de octubre) temprano hubo comunicación entre un miembro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo con Jorge Carrascal para felicitarle por su gran partido de anoche en Copa Libertadores y para decirle: ‘Mijito, usted para nosotros es muy importante, es pieza importante de este proceso’. Y en otras palabras, pues no se lo van a decir a nadie todavía, pero sabemos que ya entra en esa categoría, básicamente para decirle usted está en nuestros planes del Mundial 2026“, reveló el periodista Julián Capera, de ESPN.

Jorge Carrascal volvería a jugar con la Selección Colombia en este partido

Luego de que se conociera que sería uno de los fijos de la lista de 26 convocados de Lorenzo para el Mundial 2026 tras ser la figura con gol de la victoria de Flamengo ante Racing por la semifinal de la Copa Libertadores 2025, Jorge Carrascal volvería a jugar con la Selección Colombia en el partido amistoso contra Nueva Zelanda del sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M.

