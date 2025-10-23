Cristiano Ronaldo jugaría uno de sus últimos partidos contra la Selección Colombia: Esto se sabe

La preparación de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, sufrió el primer traspié luego de que se confirmara que Nigeria no puede ser el rival del segundo partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, hay una buena noticia que se está cocinando, y Cristiano Ronaldo estaría involucrado.

Colombia vuelve a la acción en el partido amistoso contra Nueva Zelanda del sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M. en el estadio Chase Stadium, de Fort Lauderdale, y quedaría faltado el rival que reemplazaría a Nigeria para el cuarto partido preparatorio para el Mundial 2026. ¡Ya hay pistas!

“¿Va a ser africano? Inicialmente, sí. Les ofrecieron a Cabo Verde. No, Cabo Verde no, y la Federación Colombiana de Fútbol dijo Cabo Verde no. Entonces, están entre varias posibilidades y entre las más serias: Costa de Marfil o Egipto”, reveló el periodista Carlos Antonio Vélez, de los canales Win Sports y RCN, antes de hablar sobre la posibilidad de que la Selección Colombia enfrente a Cristiano Ronaldo y Portugal.

Cristiano Ronaldo jugaría uno de sus últimos partidos contra Colombia

Cristiano Ronaldo y James se podrían enfrentar en fecha FIFA. (Foto: Getty Images)

Luego de la fecha FIFA de noviembre, Colombia tendrá otros dos partidos amistosos entre el 23 y 31 de marzo, y ahí podría llegar el duelo contra Portugal de Ronaldo y compañía. “Colombia para marzo, dependiendo del sorteo y eliminadas totalmente las opciones de Italia y Bélgica, ha explorado otras y tiene aparte de la mencionada Portugal a Croacia. Eso no está cerrado, están en tratativas, no es sencillo. Ellos prefieren hacer otro tipo de partidos, pero va a depender, y lo mismo dicen los presuntos y probables rivales europeos, de esperar el sorteo. Pero Colombia tiene en la mira a esas dos selecciones: Portugal y Croacia”, contó Vélez.

ver también Toda Colombia indignada con el nuevo apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a James Rodríguez

Esto fue lo último que dijo Cristiano Ronaldo sobre retirarse

Con la premisa que instaló el mismo Cristiano Ronaldo confesando que “la gente, sobre todo mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que pares. Ya lo has hecho todo. ¿Para qué quieres marcar 1000 goles?’ Pero no lo creo. Creo que sigo aportando cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección, ¿y por qué no seguir?”, el retiro parece no estar tan lejos a nivel de selecciones y el partido contra la Selección Colombia, si se hace, podría ser uno de los últimos partidos amistosos internacionales que dispute CR7.

Publicidad

Publicidad