La pelota empezó a rodar en el Mundial Sub-17 y la Selección Colombia enfrentó al rival más difícil del Grupo G: Alemania. Se sacó un gran resultado y ahora la pregunta es: ¿Qué necesita la ‘Tricolor’ para clasificar a los dieciseisavos de final?

A pesar de que Colombia empezó perdiendo con un gol de Alemania a los 15 segundos del primer tiempo, el entrenador Freddy Hurtado recompuso la idea del equipo, y se logró sacar un empate 1-1 con gol de Juan Cataño. ¡Quedaron bien parados en el grupo!

Por primera vez en la historia, un Mundial de la FIFA se está jugando con 48 equipos. Esto quiere decir que se armaron 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, se adicionó la ronda de dieciseisavos de final y clasifican los dos primeros equipos de cada grupo más los ocho mejores terceros clasificados. La Selección Colombia quedó a un paso de lograr el primer objetivo.

Esto tiene que hacer Colombia para clasificar en el Mundial Sub-17 tras el empate vs. Alemania

Colombia empató con Alemania en el Mundial Sub-17. (Foto: Getty Images)

Luego del empate 1-1 contra Alemania, la Selección Colombia clasificaría directamente a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 con 7 puntos si le gana a El Salvador y Corea del Norte. En el caso de un triunfo y un empate, llegaría a 5 unidades y, dependiendo de los partidos restantes de Alemania y Corea del Norte, se clasificaría como primera o segundo del grupo y en un escenario más probable como uno de los mejores terceros. Incluso, si Colombia termina con cuatro puntos (una victoria y una derrota) podría clasificar como segunda o uno de los ocho mejores terceros. Ya si los resultados la llevan a terminar con tres puntos (dos empates) el escenario de clasificar como uno de los ocho mejores terceros se empieza a complicar.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17?

La Selección Colombia tiene una gran posibilidad de empezar a asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 si le gana El Salvador el próximo viernes 7 de noviembre a las 7:30 A.M.

