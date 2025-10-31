El carro de lujo que le regalaron a Linda Caicedo en el Real Madrid

Linda Caicedo ya recibió su nuevo carro de lujo, la volante y delantera colombiana también fue parte de la entrega de vehículos de alta gama por parte del Real Madrid. El gigante español y su plantel recibieron automóviles de alta gama.

La estrella de la selección femenina eligió el BMW iX2 xDrive30 (313 CV, este vehículo está valorado en 58.600 euros. La marca entregó vehículos similares a jugadores del Real Madrid baloncesto, mientras que los del equipo de fútbol tuvieron mejores modelos.

Esta es la cuarta temporada en la que Linda Caicedo se encuentra en el Real Madrid por lo que seguramente ya recibió otros vehículos por su estadía como jugadora madridista.

Este año lleva 2 goles y 2 asistencias en 8 partidos, acumula más de 80 partidos entre todas las temporadas y suma más de 20 goles desde que llegó cuando apenas tenía 17 años.

Linda Caicedo y su nuevo BMW.

¿Quién tiene un salario más alto, Linda Caicedo o Marta?

Linda Caicedo llegó a un equipo de la talla de Real Madrid el 24 de febrero de 2023 y tiene un salario anual de €360.000 euros. Gana €16.000 más que Marta, ya que la leyenda del fútbol brasileño cobra un sueldo de unos €344.000 euros al año en el equipo Orlando Pride, de Estados Unidos.

