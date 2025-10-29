Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

Adonis Preciado fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en Barcelona SC y una de sus millonarias ventas, y ahora de forma pública se ofreció a un grande de LigaPro. Su regreso costaría una fortuna pero aún así el extremo ecuatoriano abrió la puerta.

”Yo también quiero volver a Barcelona. Estoy esperando que ‘el presi’ me llame. Yo amo a mi equipo”, dijo Adonis Preciado. El ‘tricolor’ se ofreció para volver a la LigaPro en el 2026.

Preciado tiene contrato con Xolos hasta el 2028, por lo que deberán negociar un préstamo ya que pagar los 3-4 millones de dólares que cuesta es ahorita inviable para Barcelona.

Esta temporada lleva 15 partidos jugados con Xolos, anotando 2 goles y dando 1 asistencia. En Querétaro jugó la misma cantidad en todo el 2023 y anotó 4 goles y dio 1 asistencia.

ver también ¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Adonis Preciado – Barcelona.

ver también ¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

ver también Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Las estadísticas de Adonis Preciado en Barcelona

Adonis Preciado jugó cinco temporadas en Barcelona, disputando 109 partidos y sumando el campeonato local del 2020. Querétaro y Xolos son sus únicas experiencias internacionales.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

En resumen