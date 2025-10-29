Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

Adonis Preciado fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en Barcelona SC y una de sus millonarias ventas, y ahora de forma pública se ofreció a un grande de LigaPro. Su regreso costaría una fortuna pero aún así el extremo ecuatoriano abrió la puerta.
”Yo también quiero volver a Barcelona. Estoy esperando que ‘el presi’ me llame. Yo amo a mi equipo”, dijo Adonis Preciado. El ‘tricolor’ se ofreció para volver a la LigaPro en el 2026.
Preciado tiene contrato con Xolos hasta el 2028, por lo que deberán negociar un préstamo ya que pagar los 3-4 millones de dólares que cuesta es ahorita inviable para Barcelona.
Esta temporada lleva 15 partidos jugados con Xolos, anotando 2 goles y dando 1 asistencia. En Querétaro jugó la misma cantidad en todo el 2023 y anotó 4 goles y dio 1 asistencia.
Adonis Preciado – Barcelona.
Las estadísticas de Adonis Preciado en Barcelona
Adonis Preciado jugó cinco temporadas en Barcelona, disputando 109 partidos y sumando el campeonato local del 2020. Querétaro y Xolos son sus únicas experiencias internacionales.
