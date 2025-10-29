Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

El ecuatoriano Adonis Preciado se afianzó en Xolos de Tijuana pero se ofreció a un grande de LigaPro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro
Adonis Preciado sorprende a todos y se ofrece a un grande de LigaPro

Adonis Preciado fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en Barcelona SC y una de sus millonarias ventas, y ahora de forma pública se ofreció a un grande de LigaPro. Su regreso costaría una fortuna pero aún así el extremo ecuatoriano abrió la puerta.

”Yo también quiero volver a Barcelona. Estoy esperando que ‘el presi’ me llame. Yo amo a mi equipo”, dijo Adonis Preciado. El ‘tricolor’ se ofreció para volver a la LigaPro en el 2026.

Preciado tiene contrato con Xolos hasta el 2028, por lo que deberán negociar un préstamo ya que pagar los 3-4 millones de dólares que cuesta es ahorita inviable para Barcelona.

Esta temporada lleva 15 partidos jugados con Xolos, anotando 2 goles y dando 1 asistencia. En Querétaro jugó la misma cantidad en todo el 2023 y anotó 4 goles y dio 1 asistencia.

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

ver también

¡Bombazo! Hernán Barcos recibió ofertas de LigaPro

Adonis Preciado – Barcelona.

Adonis Preciado – Barcelona.

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

ver también

¡ÚLTIMA HORA! FEF sanciona a Guayaquil City y pierden el título de Serie B

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

ver también

Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Las estadísticas de Adonis Preciado en Barcelona

Adonis Preciado jugó cinco temporadas en Barcelona, disputando 109 partidos y sumando el campeonato local del 2020. Querétaro y Xolos son sus únicas experiencias internacionales.

Publicidad
Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

ver también

Fichajes top: El club que quiere juntar a Claudio Spinelli con Christian Cueva

En resumen

  • Adonis Preciado se ofreció públicamente para regresar a Barcelona SC en la LigaPro en 2026.
  • Preciado tiene contrato con el equipo Xolos hasta el año 2028, dificultando su regreso.
  • El costo de Preciado oscila entre 3-4 millones de dólares, lo cual es inviable para Barcelona.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
    Lee también
    James Rodríguez queda libre y ahora lo ponen en un grande de LigaPro ¿es posible?
    Fútbol de Ecuador

    James Rodríguez queda libre y ahora lo ponen en un grande de LigaPro ¿es posible?

    Vinícius se disculpó con la afición del Real Madrid por su desplante a Xabi Alonso
    Europa

    Vinícius se disculpó con la afición del Real Madrid por su desplante a Xabi Alonso

    Julián Alvarez cerró su última polémica con Simeone
    LaLiga

    Julián Alvarez cerró su última polémica con Simeone

    ¿Rival de Messi? Tres equipos de la MLS van por James
    MLS

    ¿Rival de Messi? Tres equipos de la MLS van por James

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo