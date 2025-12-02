¡Última hora! FEF confirma cuál es la sanción para El Nacional: ¿Descenso a Serie B?

Este martes 2 de diciembre de 2025 era el día señalado en el calendario para los hinchas de El Nacional. Finalmente, se sabría que sanción pondría FEF para el equipo militar, tras no cumplir con sus deudas y no pagar en 3 ocasiones. El descenso era la posibilidad más lógica.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol finalmente ha sancionado a El Nacional con el descenso a la Serie B. No obstante, el recurso de apelación que el equipo militar presentó para su segunda sanción (de las 3 que lo descienden) aún está en espera de una respuesta.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, la resolución del tribunal de apelación de la FEF se conocerá en las próximas horas (entre jueves y viernes) esta es la última esperanza para que El Nacional no pierda la categoría y se termine salvando.

No obstante, esta resolución puede ser favorable o también en contra, con lo cual, el futuro de El Nacional está en el aire. Aunque todo parece encaminado para que el equipo militar pierda la categoría por no cumplir con los pagos establecidos.

FEF sancionó a El Nacional con descenso a serie B. (Foto: Imago)

Desde LigaPro también están expectantes por la noticia que FEF pueda dar respecto al futuro de El Nacional. Ya que su descenso podría cambiar las reglas de último momento y salvar a Técnico Universitario. También podrían darse 3 descensos y 3 ascensos.

Publicidad

Publicidad

Los dos equipos descendidos de la LigaPro

ver también Lo quieren todos, pero Independiente y Jordy Alcívar sorprenden con esta noticia

De momento, dos equipos ya han perdido la categoría en esta temporada en la LigaPro. Ambos clubes lo hicieron en la cancha y sus tristes resultados deportivos no los pudieron salvar. Vinotinto y Técnico Universitario estarían jugando en la Serie B para 2026.

La tabla de posiciones de El Nacional

Por sanción, El Nacional se encuentra último en la tabla de posiciones del segundo hexagonal. Aunque este lugar no lo manda a la Serie B, las sanciones de la FEF sí. El ‘Bi-Tri’ cierra un 2025 para el olvido, pese a que hace 1 año estaba siendo campeón de la Copa Ecuador.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: