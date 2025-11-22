Alan Franco y Mineiro pierden la final de la Sudamericana, pero se llevan una fortuna

Atlético Mineiro volvió a perder una final continental, tras caer en la Sudamericana ante Lanús. El equipo brasileño recibe un segundo golpe consecutivo a nivel CONMEBOL, después de que en 2024, perdiera la final de la Libertadores.

Alan Franco llegó con las “justas” a este partido, pero el jugador ecuatoriano terminó jugando la final. El volante estuvo en cancha hasta el minuto 85′, pero se marchó de cambio tras ya no dar más. Aunque Mineiro se queda sin el título se lleva una importante suma.

Ya el ‘Galo’ tenía acumulado en todo el torneo poco más de 4 millones de dólares. Por lo cual, al ser subcampeón se llevó 2 millones más de dólares. Solo por esta Copa, los brasileños facturaron ya 6 millones de dólares, que seguro serán repartidos a jugadores en premios.

Alan Franco sigue sin poder entrar a la “vitrina de los inmortales” de los jugadores ecuatorianos y convertirse en otro jugador que pueda ser campeón a nivel CONMEBOL con otro equipo que no sea un ecuatoriano. Pero, tendrá que seguir esperando.

Atlético Mineiro también ya casi que despide por completo las chances de llegar a la Copa Libertadores en el 2026, lo cual económicamente no es lo mejor. Jorge Sampaoli no pudo llevar al ‘Galo’ a su primera Copa Sudamericana y también se cuestiona su puesto.

Por otro lado, Lanús al ser campeón acumula más de 10 millones de dólares en premio en esta Copa Sudamericana. Asimismo, el ‘Granate’ se clasificó a la Recopa Sudamericana de 2026 y a jugar la Copa Libertadores de la siguiente temporada.

Lanús iguala a Independiente del Valle y Liga de Quito

Con este nuevo campeonato, Lanús se une a la lista de los máximos campeones de la Copa Sudamericana con dos títulos. Casualmente, el equipo argentino iguala a los equipos ecuatorianos como Liga de Quito e Independiente del Valle entre los máximos ganadores, todos con 2 títulos.

