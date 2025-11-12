‘Alexander’ Bolaños cumplió su sanción y ya tiene nuevo equipo en Ecuador

Uno de los escándalos recientes que tuvo el fútbol ecuatoriano fue el descubrimiento de la doble identidad de ‘Alexander’ Bolaños, que en realidad era Romario Bolaños y tenía cuatro años más de lo que decía tener. El futbolista fue sancionado por FEF en el 2024 y ya tendría nuevo club.

Según Danex Jácome de El Canal del Fútbol, Atlético Santo Domingo será el nuevo equipo del ex jugador de Independiente del Valle y Barcelona SC. Su sanción de tres años, reducida a dos tras apelación, acabará en el primer semestre del 2026.

El futbolista en realidad se llama Romario Bolaños y tiene 30 años de edad, pasará del club ‘Rayado’ a la Segunda Categoría. Su elección pasa como agradecimiento al club que le dio la oportunidad para seguir entrenando.

Antes de la sanción tenía opciones de seguir su carrera en el exterior, sin embargo una denuncia desde Uruguay de Genaro Huacón reveló la suplantación de identidad.

El mencionado tiene varias denuncias penales y su revelación sobre la identidad y edad del futbolista se dio luego de que las partes se negaran a pagarle más de 100 mil dólares como arreglo para no revelar el cambio de papeles.

Los números de Romario Bolaños en Independiente del Valle

Con la camiseta de Independiente del Valle, Bolaños alcanzó a jugar un total de 12 partidos. Marcando 2 goles. El jugador, previo a su llegada a IDV, incluso había sonado para llegar a Barcelona SC. Empezó a cumplir su sanción de manera oficial en julio.

Alexander Bolaños pasó por Barcelona, Liga de Quito y Técnico Universitario.

¿Cuándo volvería a jugar Romario Bolaños?

Si no logra reducir su sanción, Romario Bolaños apenas volvería a las canchas en julio de 2027, es decir, cuando tenga 32 años y esté muy cerca de cumplir 33. El extremo ecuatoriano hace poco estuvo relacionado con un equipo amateur de Santo Domingo.

