Damián Díaz

¡Última hora! Damián Díaz tendría nuevo equipo en la LigaPro

Damián Díaz volverá a la LigaPro para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo equipo de LigaPro al que llegaría Damián Díaz
© API/ Edit BVEl nuevo equipo de LigaPro al que llegaría Damián Díaz

Este viernes 28 de noviembre de 2025 se reveló que Damián Díaz finalmente volverá a la LigaPro y tendrá nuevo equipo para la temporada 2026. El “Kitu” se quedó sin equipo a mediados de 2025, debido a que, el volante argentino terminó su contrato con Banfield.

De acuerdo a la información de Sergio Basantes, Damián Díaz será nuevo jugador de Guayaquil City para la siguiente temporada. El ‘Kitu’ regresa a la LigaPro y finalmente todo apunta a que terminaría su carrera en Ecuador en la siguiente temporada.

Damián Díaz sonó para diferentes equipos en el fútbol ecuatoriano, como Liga de Portoviejo, pero finalmente el ‘Kitu’ regresa a Ecuador a un equipo de primera división, ya que el City logró volver a la primera categoría para la temporada 2026.

Con este regreso, el City confirma su segundo “fichaje” para la temporada 2026. El club ya llegó a un acuerdo con Gilmar Napa, no obstante, esta llegada de Damián Díaz sí rompe todo el mercado del fútbol ecuatoriano. El histórico regresa para buscar un nuevo capítulo en su LigaPro.

Se espera que Guayaquil City en las próximas horas confirme la llegada del ‘Kitu’. El mítico jugador argentino también llegaría para reemplazar a Miller Bolaños, el ‘Killer’ tendría todo encaminado para mudarse a Emelec en la siguiente temporada.

El sueldo que tendría Damián Díaz en Guayaquil City

Mientras Moisés Caicedo gana 12 millones en Chelsea, esto cobra Piero Hincapié en Arsenal

Con su llegada a Guayaquil City, Damián Díaz ganaría un salario superior a los 5 mil dólares. El futbolista argentino fue de los mejores pagados en Ecuador en otro momento, donde llegó a cobrar en Barcelona SC más de 25 mil dólares. Ahora en el final de su carrera, se lleva este sueldo.

En síntesis:

  • Damián Díaz regresará a LigaPro en 2026 como nuevo jugador de Guayaquil City.
  • El “Kitu” se quedó sin equipo a mediados de 2025 tras finalizar su contrato con Banfield.
  • El salario de Damián Díaz en Guayaquil City sería superior a los 5 mil dólares.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
