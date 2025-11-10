Piero Hincapié fue el último gran fichaje de Arsenal en esta temporada. El ecuatoriano eligió a los ‘Gunners’ en una operación que no implicó una compra, sino más bien un préstamo con obligación. Es decir, aún hay la posibilidad que Arsenal decida no comprar al ecuatoriano. De ahí que, varios clubes lo siguen.

Uno de los que más monitorea el estado de Hincapié en Arsenal es Chelsea. El equipo de Moisés Caicedo necesita defensas y ven en el ecuatoriano a su mejor opción para los siguientes mercados, pero todo depende de lo que Arsenal termine decidiendo.

Otro equipo que también está interesado en Hincapié es el Atlético de Madrid, del cual incluso se habló de una oferta, y cuyos colores estuvo cerca de vestir Hincapié en esta mitad de temporada. No obstante, el jugador ecuatoriano no salió del Leverkusen para España.

Por otro lado, Arsenal puede comprar a Piero Hincapié por una obligación con Bayer Leverkusen, pero luego ponerlo a la venta. ¿Cómo es el acuerdo? Si los ‘Gunners’ se quieren tirar para atrás, Leverkusen puede hacer que la compra obligatoria se active y en ese caso no se puede dar marcha atrás. De ahí que, si lo llegaran a comprar sin “intención de tenerlo”, lo podrían poner a la venta.

Piero Hincapié eligió a Arsenal por sobre otros equipos. (Foto: GettyImages)

Con Hincapié, Arsenal tiene una de las mejores defensas del mundo y también una de las mejores opciones. Arteta también le daría minutos en los próximos partidos y esto sería clave para la confianza del jugador ecuatoriano, que apenas llegó tuvo una lesión.

Otro equipo que estuvo muy interesado en el estadio de Piero Hincapié fue Tottenham. Los ‘Spurs’ incluso lo tenían casi listo a final de esta ventana de mercado, pero fue el jugador tricolor el que eligió ir a Arsenal, donde tiene gran competencia.

Los números de Hincapié en Arsenal

En lo que va de temporada, el jugador ecuatoriano ha sumado con Arsenal un total de 325 minutos en 7 partidos. El ecuatoriano ha tenido 2 titularidades, y en 5 ocasiones vino desde el banco de suplentes. En Ecuador aún hay dudas de que el central tomara una buena decisión.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Ahora mismo, Piero Hincapié tiene en Arsenal un valor de mercado superior a los 50 millones de euros. La obligación de compra de Arsenal por el jugador ecuatoriano sería de 45 millones. Asimismo, Arsenal habría pagado un poco más de 7 millones por su préstamo.

