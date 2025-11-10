Guillermo Duró está muy cuestionado en Emelec, después de que su equipo nuevamente sumara una segunda derrota consecutiva en el segundo hexagonal de la LigaPro, y nuevamente perdiera la oportunidad de pasar a liderar la tabla de posiciones. El DT tiene contrato hasta finales de 2025.

Ante el bajón de nivel de su Emelec, ya suenan varios candidatos para reemplazar a Guillermo Duró en Emelec. El principal y más opcionado es Juan Carlos León. El DT ecuatoriano dejará Libertad para la temporada 2026, tras no llegar a un acuerdo de renovación.

Por otro lado, El ‘Pechón’ viene gustando en Emelec, incluso antes de la llegada de Guillermo Duró. Cuando se iba Célico, el nombre del ‘Pechón’ era el más fuerte en la mesa, pero la directiva no lo pudo sacar de Loja y el encargado de salvar al club fue Duró.

Ahora mismo, la continuidad de Guillermo Duró se aclarará a finales de año, ya que si logra meter al equipo en algún torneo internacional sería renovado en su contrato, pero si no es así, lo más probable es que finalmente se llegue a un acuerdo para su salida.

Duró se encuentra en el ojo de las críticas, porque su Emelec ha perdido totalmente el impulso que mostró cuando él llegó, ahora el equipo se encuentra muy por debajo de las expectativas y todavía no puede asegurar cupo a ningún torneo CONMEBOL en el siguiente año.

Desde la directiva de Emelec no se han referido a un posible cambio de entrenador, mientras que Duró también podría empezar a pensarse su continuidad en el ‘Bombillo’. El estratega no cobraría su salario desde que llegó a mitad de año.

Los números de Guillermo Duró en Emelec

Al frente de Emelec, Guillermo Duró ha dirigido un total de 17 partidos entre todas las competencias. Sumando 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Aunque sus números no son malos, las últimas dos derrotas y que ‘Pechón’ quede libre, ponen a temblar su proceso.

