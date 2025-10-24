Arsenal y Chelsea fueron a ver a TITULAR de Liga de Quito vs. Palmeiras

Liga de Quito tiene varios jugadores que a lo largo del año han recibido varios sondeos, pues este viernes se conoce que el Chelsea y Arsenal viajaron para seguir a un futbolista ecuatoriano. Los gigantes de la Premier League se fueron con una valoración positiva de Bryan Ramírez.

El lateral y extremo lleva dos años consecutivos siendo figura de la LigaPro y este año es de los mejores jugadores de Liga. Este año también lo ha sondeado el Ceará de Brasil y el Leon de México.

La periodista Johanna Calderón fue la que informó de la presencia de los ojeadores de los dos gigantes de la Premier League por Ramírez. El defensa también es convocado por la Selección de Ecuador aunque aún no debuta.

Bryan Ramírez recibió ofertas por más de 2.5 millones de dólares por Ramírez, sin embargo fueron rechazadas. Tras esta edición de la Copa Libertadores, los ‘albos’ podrían pedir más dinero.

Bryan Ramírez – LDUQ Palmeiras.

Bryan Ramírez llegó en el 2023 a Liga de Quito y ya lleva ganando dos LigaPro, una Copa Sudamericana y la Supercopa Ecuador 2025. No ha tenido experiencias en el exterior.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.