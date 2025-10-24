Alexander Domínguez fue la figura de Liga de Quito y confirman dónde jugará en el 2026

La lesión de Gonzalo Valle hizo que en Liga de Quito se preocupen sobre el partido vs. Palmeiras por Copa Libertadores, sin embargo Alexander Domínguez recordó porque es una leyenda de Liga. Hubo muchos rumores y ahora confirman dónde jugará en el 2026.

Alexander Domínguez no se moverá de Liga de Quito y cumplirá su contrato hasta el 2027. El arquero estaba inconforme con su situación de suplente y analizó opciones.

El arquero acercó su carpeta a Peñarol y Nacional de Uruguay en búsqueda de minutos pero no prosperó. Domínguez ahora será titular por lo menos hasta abril del 2026.

La lesión de Valle podría extenderse pasada la mitad de la temporada por lo que Domínguez tendrá la oportunidad otra vez de ser figura en el once del entrenador Tiago Nunes.

¿Cuánto dinero se juega Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Si Liga de Quito logra avanzar a la final de la Copa Libertadores, el equipo ecuatoriano se llevará 7 millones de dólares si pierde y 24 millones si repite la hazaña del 2008. Actualmente lleva acumulado 9 millones.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.