Barcelona no lo quiere y Mario Pineida ya tendría nuevo equipo

El lateral ecuatoriano Mario Pineida cambiaría de equipo luego de no entrar en planes de Barcelona para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Barcelona empieza a pensar no solo en refuerzos si no también en salidas, y uno de los jugadores que no entra en planes es Mario Pineida. Menos de 24 horas después, se conoce que el jugador ya tendría un equipo interesado.

Mario Pineida podría ser nuevo refuerzo de Emelec para el 2026, el defensor quedará como agente libre en diciembre y llegaría sin costo. El lateral ya fue contactado por los azules la temporada pasada.

El defensa podría ser uno de los pocos jugadores que vistió la camiseta de tres grandes, tras haber estado en Independiente del Valle, luego Barcelona y finalmente Emelec.

Pineida regresó a Barcelona tras un año en El Nacional, donde alcanzó la Copa Ecuador jugando una buena cantidad de partidos. Se conoce que hasta ocho jugadores podrían salir del equipo.

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

