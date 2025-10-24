Golearon a Palmeiras y las cinco figuras de Liga de Quito que podrían ser convocadas con Ecuador

Es tendencia:
Atento Beccacece: Las cinco figuras de Liga de Quito que podrían ser convocadas con Ecuador

Liga de Quito goleó a Palmeiras y ya hay jugadores que alzan la mano para ser convocados a la Selección de Ecuador.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito es tendencia en Sudamérica tras golear a Palmeiras en la Copa Libertadores, y como era de esperarse varios de sus jugadores son seguidos. La Selección de Ecuador tiene algunos puestos que podría encontrar respuesta en futbolistas ‘albos’.

Con la suspensión de Moisés Caicedo, Carlos Gruezo podría ser una de las variantes para el mediocampo de la ‘Tri’, más aún con Beccacece usando a Alan Franco en otras posiciones. En la delantera, Michael Estrada es otro de los pedidos de los hinchas para el combinado nacional.

El flojo nivel de Ángelo Preciado más la falta de recambios de Pervis Estupiñán, le abre las puertas a ‘Choclo’ Quintero y a Leonel Quiñónez para las bandas de la ‘Tri’. Uno de los fijos desde junio es justamente Bryan Ramírez, también estelar en el equipo.

Finalmente, la lesión de Gonzalo Valle obligará al cuerpo técnico de Ecuador la convocatoria de un nuevo arquero, y el elegido podría ser justamente Alexander Domínguez.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Allianz Parque este jueves 30 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

