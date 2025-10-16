Piero Hincapié apenas ha jugado en Arsenal 6 minutos, sin embargo, el jugador ecuatoriano sigue siendo muy importante para el equipo ‘Gunner’ al ser uno de los fichajes del año. El central tricolor no fue convocado con Ecuador y ahora le da una noticia a los hinchas de Arsenal.

Desde Inglaterra confirmaron que Piero Hincapié ya está entrenando con Arsenal y el ecuatoriano es opción para jugar este fin de semana con los ‘Gunners’. El central tricolor tuvo una lesión de ingle a mediados de septiembre, y aprovechó esta baja para también estar a tono físico.

Ahora Hincapié ya será una opción para Arteta en la Premier League y en la Champions League. El debut oficial del ecuatoriano por la Liga, podría ser esta semana contra Fulham. El tricolor luchará por ganarse un lugar como lateral por la izquierda o central.

Asimismo, para Ecuador es una gran noticia que Piero Hincapié ya esté mejor de su lesión. El ecuatoriano no fue convocado para estos partidos amistosos contra México y Estados Unidos y finalmente su baja se notó en la cancha ante lo débil de la defensa.

ver también Murió la polémica: Revelan qué fue lo que le dijo Ángelo Preciado a Sebastián Beccacece

Piero Hincapié ya entrena con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié llegó a Arsenal por su propia decisión, ya que cuando el ecuatoriano tuvo la opción de salir e ir a otros equipos que lo estaban buscando como Tottenham y Chelsea, finalmente el jugador ecuatoriano terminó eligiendo a Arsenal.

Publicidad

Publicidad

ver también Juan Riquelme Angulo sorprende y es elegido como uno de los mejores del mundo

Los números de Piero Hincapié en Arsenal

Con la camiseta de los ‘Cañoneros’, Hincapié apenas ha disputado 6 minutos, y fue en la Champions League en el debut. Desde entonces, no pudo jugar por su lesión de Ingle y los problemas musculares de hacer una pretemporada muy irregular en Alemania.

¿A qué hora juega Arsenal el fin de semana?

Arsenal volverá a jugar este fin de semana a las 11H30 (EC) por la octava fecha de la Premier League contra Fulham. Los aficionados que quieran seguir el partido de Piero Hincapié y su posible debut pueden ver el encuentro por los diferentes planes de Disney+.

Encuesta¿Piero Hincapié debutará con Arsenal? ¿Piero Hincapié debutará con Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad