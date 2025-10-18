‘Chito’ Vera vs Aiemann Zahabi hoy por la UFC: ¿Qué canal pasa la pelea y a qué hora es?

Este sábado 18 de octubre de 2025 Marlon ‘Chito’ Vera regresa a la UFC para enfrentar a Aiemann Zahabi. El peleador ecuatoriano vuelve al octágono más famoso del mundo después de 1 año de para y con la obligación de ganar para no caer más en su ranking.

¿Qué canal pasa la pelea de ‘Chito’ Vera?

La pelea de Marlon ‘Chito’ Vera se podrá ver en exclusiva por los planes premium de Disney+. El ecuatoriano forma parte de la cartelera estelar, y es la anteúltima pelea de la jornada.

‘Chito’ ahora es 7 del mundo y ya cumplió con todos los preparativos para la pelea. El ecuatoriano cumplió con el pesaje con una relativa calma, para estar 1 año fuera de las peleas. Ahora el tricolor ya tiene todo listo para enfrentar a Zahabi que viene subiendo en el peso gallo.

ver también ‘Chito’ Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?

Tweet placeholder

El ranking de Chito Vera en el Peso Gallo de la UFC

Tras dos derrotas consecutivas, ‘Chito’ Vera ahora se ubica en el ranking 7 del peso gallo. El ecuatoriano está lejos de los lugares estelares que llegó a ocupar entre 2022 y 2024. Ahora el tricolor necesita una victoria, o podría llegar a salir del top 10.

¿A qué hora comienzan las peleas estelares de la UFC?

Las peleas estelares de la UFC comenzarán desde las 18H00 de este sábado. Por lo cual, la pelea de ‘Chito’ Vera comenzaría entre las 19H00 o 19H30 para Ecuador.

Publicidad

Publicidad