Es tendencia:
logotipo del encabezado
Chito Vera

‘Chito’ Vera vs Aiemann Zahabi hoy por la UFC: ¿Qué canal pasa la pelea y a qué hora es?

Estos son todos los canales para ver la pelea de 'Chito' Vera en la UFC ante Aiemann Zahabi.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales para ver la pelea de 'Chito' Vera en la UFC
© @UFCLos canales para ver la pelea de 'Chito' Vera en la UFC

Este sábado 18 de octubre de 2025 Marlon ‘Chito’ Vera regresa a la UFC para enfrentar a Aiemann Zahabi. El peleador ecuatoriano vuelve al octágono más famoso del mundo después de 1 año de para y con la obligación de ganar para no caer más en su ranking.

¿Qué canal pasa la pelea de ‘Chito’ Vera?

La pelea de Marlon ‘Chito’ Vera se podrá ver en exclusiva por los planes premium de Disney+. El ecuatoriano forma parte de la cartelera estelar, y es la anteúltima pelea de la jornada.

‘Chito’ ahora es 7 del mundo y ya cumplió con todos los preparativos para la pelea. El ecuatoriano cumplió con el pesaje con una relativa calma, para estar 1 año fuera de las peleas. Ahora el tricolor ya tiene todo listo para enfrentar a Zahabi que viene subiendo en el peso gallo.

‘Chito’ Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?

ver también

‘Chito’ Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?

Tweet placeholder

El ranking de Chito Vera en el Peso Gallo de la UFC

Tras dos derrotas consecutivas, ‘Chito’ Vera ahora se ubica en el ranking 7 del peso gallo. El ecuatoriano está lejos de los lugares estelares que llegó a ocupar entre 2022 y 2024. Ahora el tricolor necesita una victoria, o podría llegar a salir del top 10.

¿A qué hora comienzan las peleas estelares de la UFC?

Las peleas estelares de la UFC comenzarán desde las 18H00 de este sábado. Por lo cual, la pelea de ‘Chito’ Vera comenzaría entre las 19H00 o 19H30 para Ecuador.

Publicidad

Encuesta

¿Quién ganará la pelea?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Maresca lo dejó en el banco de suplentes, pero Moisés Caicedo entró a la cancha y Chelsea hizo esto
Fútbol de Ecuador

Maresca lo dejó en el banco de suplentes, pero Moisés Caicedo entró a la cancha y Chelsea hizo esto

El terrible dato de Ecuador en la doble fecha FIFA que pone en evidencia a Beccacece
Fútbol de Ecuador

El terrible dato de Ecuador en la doble fecha FIFA que pone en evidencia a Beccacece

'Chito' Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?
Deportes

'Chito' Vera regresa a la UFC pero deja unas declaraciones enigmáticas: ¿Se retira?

Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Ya no se aguanta verlos”
Fútbol de Ecuador

Barcelona cayó goleado y los hinchas piden la salida de estos jugadores: “Ya no se aguanta verlos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo