Las críticas para Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador no se han detenido en los últimos días. El entrenador es muy cuestionado por todos los hinchas, tras sus convocatorias y pocas oportunidades a jugadores de LigaPro. Ahora sale a la luz otro dato que lo cuestiona más.

Resulta que de todos los equipos CONMEBOL que jugaron en esta doble fecha FIFA, el único que no tuvo debuts fue la Selección de Ecuador. Beccacece ya ha dejado claro que cuenta con una base de futbolistas y estos son los jugadores que el DT convoca.

Aunque eran dos amistosos y hay niveles de jugadores de LigaPro que se imponen para un posible debut, Beccacece decidió llamar a la misma base de jugadores y recuperar a otros que venían sin minutos como Jhoanner Chávez o Yaimar Medina.

Beccacece ha quedado muy expuesto a las críticas después de los malos resultados que obtuvo Ecuador en esta doble jornada, ya que ‘La Tri’ no pasó de los empates y no pudo asegurar su lugar en el Bombo 2, pese a las grandes oportunidades que tuvo.

Uno de los jugadores que “más cerca” estuvo de debutar con Beccacece en la Selección de Ecuador fue Christian Loor. El joven arquero llegó para reemplazar a David Cabezas en la convocatoria, pero al final ni entró entre los suplentes a cada uno de los partidos.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, entre partidos de Eliminatorias y amistosos, Beccacece pudo dirigir 14 encuentros. El entrenador ganó 5, empató 8 y terminó perdiendo 1. Su única derrota fue ante Brasil en su debut como DT de la Selección de Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contra Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026. El DT dirigirá el Mundial en medio de un clima lleno de críticas y con el futuro incierto tras este torneo, ya que la FEF tendrá elecciones y puede que el nuevo presidente no cuente con él.

