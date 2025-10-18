Maresca lo dejó en el banco de suplentes, pero Moisés Caicedo entró a la cancha y Chelsea hizo esto

Este sábado 18 de octubre de 2025 Moisés Caicedo comenzó como suplente en el partido de Chelsea ante Nottingham Forest. El ecuatoriano no fue ni convocado con la Selección de Ecuador, por problemas físicos, pero en el segundo tiempo cambió todo.

Inmediatamente, Moisés Caicedo ingresó a la cancha con Chelsea en el segundo tiempo y el ecuatoriano le pudo cambiar la cara a su equipo. El tricolor fue clave para que su equipo adelante líneas y vuelva a ser muy solvente en la mitad de la cancha.

Con el ingreso de Moisés, también llegó el primer gol de Chelsea y luego el segundo, tras un gran tiro libre de Neto. Ahora, Chelsea suma 14 puntos en la tabla de posiciones y está a 2 puntos de Arsenal, aunque los de Arteta deben 1 partido.

Moisés Caicedo ha comenzado esta temporada al máximo nivel y ha dejado muy buenas actuaciones, una mejor que otra. Sin embargo, el jugador ecuatoriano lleva los últimos encuentros con molestias musculares y Chelsea prefiere cuidarlo en este tipo de encuentros y que no juegue los 90.

Por otro lado, la decisión de que Moisés Caicedo no juegue también se la toma pensando en la Champions League. Chelsea necesita sumar puntos en esta competencia y entre semana se estará enfrentando a Ajax en un encuentro que terminará siendo clave.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada con Chelsea

En todo lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha sumado minutos en 15 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 3 goles y ha dado 1 asistencia. Ahora el futbolista ecuatoriano suma más de 1.200 minutos con la camiseta de los ‘Blues’.

¿Cuándo jugará Chelsea contra Ajax?

Chelsea volverá a jugar contra Ajax el próximo miércoles 22 de octubre desde las 14H00 (Ecuador). El partido se podrá ver por los diferentes planes de Disney+. Se espera que Moisés Caicedo sea titular.

