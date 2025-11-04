Así quedaron las tablas de LigaPro tras la fecha 4

Se cerró la fecha 4 del hexagonal del título con el partido entre Liga de Quito y Orense y hay cambios en la parte alta de la tabla. De igual forma en el hexagonal de Sudamericana la pelea se agranda a más competidores.

Independiente del Valle volvió a ganar y sigue firme favorito, con 15 puntos de ventaja es cuestión de pocos partidos para que se sentencie el título. Liga de Quito le quitó el segundo puesto a Barcelona por gol diferencia, con 58 puntos, aunque la U tiene un partido pendiente.

Católica rescató un punto con el empate ante los amarillos y sigue con 2 puntos de ventaja sobre Orense y Libertad. En el hexagonal de Sudamericana, Deportivo Cuenca y Emelec están con 49 puntos empatados, Macará goleó y se acerca con 47, seguido con Aucas con 46.

En la parte baja, todo sigue parejo y Mushuc Runa y Técnico Universitario tienen 32 puntos y por el momento son Vinotinto y Manta los que regresan a la LigaPro Serie B.

Al primer y segundo hexagonal le quedan seis partidos para que se acabe el certamen, mientras que al cuadrangular de descenso le quedan 3 partidos para conocer los descendidos.

