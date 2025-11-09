Así quedaron las tablas de LigaPro tras la victoria de Barcelona

Se jugó una jornada más de LigaPro este fin de semana y la pelea por las clasificaciones a Copa Libertadores, Sudamericana y no descenso sigue cambiante. Independiente del Valle perdió y tendrá que esperar para ser campeón.

Liga de Quito y Barcelona ganaron y siguen peleando palmo a palmo la clasificación a Copa Libertadores. U. Católica le ganó al líder y también se mete en la pelea.

Orense SC y Libertad perdieron y tienen difícil remontar para también meterse en la pelea por Libertadores. Machala y Loja tendrá como sea fútbol internacional en el 2026.

En el segundo hexagonal, Macará dio la sorpresa y escaló al 7mo puesto, aprovechando tropiezos de Deportivo Cuenca y Emelec y es el nuevo ubicado a clasificar a Sudamericana.

El cuadrangular de descenso parece que se decidirá en la última jornada, Manta FC ganó y salió del fondo de la tabla a ponerse en puestos de permanencia en la Serie A.

En resumen