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Liga de Quito

Así quedó el grupo de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito ya conoce sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el sorteo de la CONMEBOL este jueves.

Por Gustavo Dávila

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Así quedó el grupo de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026 Foto: Getty
Así quedó el grupo de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026 Foto: Getty

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevó a cabo este jueves en Paraguay y entre los equipos pendientes estaba Liga de Quito. El club ‘albo’ clasificó al torneo continental de forma directa y ya conoce a sus rivales.

Liga de Quito fue emparejado con: Lanús de Argentina, Always Ready de Bolivia, Mirassol de Brasil. Lanús viene como campeón de la Sudamericana y Recopa.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 arrancará la semana del martes 7 al jueves 9 de abril de 2026, extendiéndose hasta finales de mayo, justo antes de la paralización por el Mundial 2026.

Los ‘albos’ este año tendrán triple competencia nuevamente, con la LigaPro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Las aspiraciones deportivas son clasificar por lo menos a los cuartos de final.

Además del prestigio deportivo, Liga de Quito quiere llegar lejos para seguir sumando puntos en la tabla de clasificación del Mundial de Clubes 2029 así como los millones que paga en premios la CONMEBOL.

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