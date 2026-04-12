Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano sub 17 tras victoria de Ecuador

El Sudamericano sub 17 cerró su fase inicial este domingo, la Selección de Ecuador enfrentó a Chile y terminó la jornada con una doble alegría. La ‘Tri’ jugará la Copa del Mundo.

Con la victoria 3-1 contra los chilenos, la Selección de Ecuador terminó primera en la tabla de posiciones del grupo A con 10 unidades. Con esto selló su participación al Mundial de Qatar el próximo año.

No es lo único que celebra la selección juvenil ya que ahora están en las semifinales del Sudamericano sub 17 enfrentando a rivales del otro grupo. En el grupo B, Argentina y Brasil se metieron a la siguiente ronda de forma directa.

Además de las semifinales, habrá partidos de play offs entre los 3eros y 4tos de cada grupo para definir a los siete clasificados CONMEBOL a la Copa del Mundo de la categoría.

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¿Cuándo se juega el Mundial Qatar 2026?

El Mundial sub 17 se jugará ahora cada año y la próxima edición será en el 2026, aún no hay fechas exactas pero se estima que será en noviembre.

En resumen