Este miércoles 26 de febrero de 2025 se reveló que Barcelona SC tiene otro grave problema con otro gran fichaje que hizo para esta temporada. Los amarillos ya están lidiando con las bajas de Felipe Caicedo y Joao Rojas, que por molestias no han podido jugar con regularidad.

Ahora, según reveló Nicolás Rivera, Ignacio De Arruabarrena apenas podrá debutar con Barcelona SC a comienzos de abril o finales de marzo. El portero venía arrastrando una importante molestia en la rodilla, por lo cual, no jugaba desde 2024 y ahora se pone a tono desde lo físico.

La lesión De Arruabarrena es una rodilla y el jugador afirmó que ya estaba mejorando y podía estar a tono desde lo físico pronto. Los amarillos sorprendieron fichando a dos porteros extranjeros, puesto que, tienen en la plantilla también a Contreras.

Al no estar recuperado el portero uruguayo, se entiende por qué Barcelona SC aún no deja salir a Víctor Mendoza, aunque Segundo Castillo no lo quiera y no lo tome en cuenta. Los amarillos necesitan tener a dos porteros de primera para los siguientes encuentros.

Arruabarrena y Contreras llegaron a Barcelona SC tras la salida de Javier Burrai. El arquero argentino/ecuatoriano tuvo un muy mal 2024 y no pudo rendir de la mejor manera, por lo cual, decidió cerrar su ciclo. Dos porteros extranjeros llegaron para reemplazarlo.

¿Hasta cuándo tiene contrato De Arruabarrena con Barcelona SC?

Ignacio De Arruabarrena terminó firmando un contrato amplio con Barcelona SC, puesto que, su contrato durará hasta diciembre de 2026. El arquero uruguayo actualmente tiene 28 años y cuando termine su vínculo con el equipo amarillo tendrá 30.

Las bajas de Barcelona SC en la temporada 2025

Para esta temporada Barcelona SC ha perdido a Felipe Caicedo, Joao Rojas y Jesús Trindade. Asimismo, ahora De Arruabarrena se suma a la enfermería. Ninguno de los jugadores tiene una fecha fija para regresar a las canchas con la camiseta amarilla.

