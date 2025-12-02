Barcelona tiene nuevo delantero para el 2026 ¿reemplazo de Rivero o Felipao?

Barcelona SC empieza a concretar sus refuerzos para la próxima temporada y según la prensa tiene ya a su primer fichaje. Ismael Rescalvo tiene ya a su nuevo ansiado delantero.

Según Radio Caravana, Daniel Valencia cerró su incorporación a Barcelona para el 2026, y con esto ya son cuatro los delanteros que por el momento hay en la plantilla de los amarillos.

Esto alimenta los rumores de que uno de los tres delanteros actuales podría salir con Octavio Rivero y Felipe Caicedo siendo los más probables. En el caso del uruguayo tiene varios sondeos para salir y ‘Felipao’ analiza incluso el retiro tras sus constantes lesiones.

Los hinchas cuestionan la llegada de Daniel Valencia como el delantero titular, si bien anotó más de 20 goles en el Manta FC. La salida de Rivero sin embargo dejaría al menos 3 millones de dólares al club.

En el caso de que la información sea cierta, Barcelona aún sigue en la búsqueda de un volante central, un defensa central y un extremo izquierdo, sumado a las posibles salidas.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Daniel Valencia – Manta FC

