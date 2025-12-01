El fútbol ecuatoriano sigue pendiente de qué pasará con El Nacional de cara a la siguiente temporada. Este lunes se conoció más detalles sobre los clubes que ascenderían desde la Serie B y los que se irían en la LigaPro Serie A.

Andrés Holguín, abogado especializado en derecho deportivo, conversó con el periodista Sebastián Aconda. Ahí el profesional señaló que el descenso administrativo de El Nacional no afectaría el resto de descendidos de Serie A.

Es decir, ni Vinotinto ni Técnico Universitario se ‘salvarían’ y su lugar en la tabla no será reemplazado por los ‘militares’. Lo que también pasaría es que El Nacional iría al último lugar de su cuadrangular.

Si esto es cierto y se cumple el triple descenso, el abodado cuenta que entonces habrá un tercer ascendido a la LigaPro Serie A. En este caso, 9 de Octubre acompañaría a Guayaquil City y Leones del Norte como los ascendidos.

Hay fuentes que indican que El Nacional presentó los pagos de sus obligaciones y que la sanción a la Serie B no procedería, otros señalan que LigaPro no ha recibido la notificación ni si quiera de la primera sanción.

Los jugadores de El Nacional no entrenan hace varias semanas

Toda esta crisis de El Nacional se ejemplifica en como los jugadores han decido irse al “paro”. Los futbolistas reclaman sueldos atrasados desde hace varios meses y en las últimas semanas ni han entrenado. Solo se han presentado a jugar los diferentes partidos.

