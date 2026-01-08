Emelec sorprende a muchos y se lleva a un jugador de Independiente del Valle

Emelec intenta también evitar una fuga de jugadores, mientras tanto dentro de sus posibilidades siguen sumando refuerzos. Este jueves se conoció que los azules van por un futbolista de Independiente del Valle para el 2026 y que solo faltaría la firma.

Milton Cagua tiene todo para ser nuevo jugador de los azules, según el periodista Nicolás Ayala. El defensor de 23 años dejará IDV y firmará con los azules al menos dos temporadas.

Con la posible salida de Luis Fernando León, la salida de Jackson Rodríguez y más jugadores que no seguirían en defensa, Emelec necesita un nuevo zaguero para el 2026.

Cagua no llegó a debutar con Independiente del Valle pero tuvo continuidad en el Independiente Juniors, antes estuvo en el Atlético Vinotinto también de la Serie B de Ecuador.

El único fichaje de Emelec para 2026

Emelec solo anunció 1 fichaje para la temporada 2026, Miller Bolaños. El ex jugador de Guayaquil City fue presentado sobre el final de la temporada 2025. No obstante, el futbolista no puede ser inscrito porque el club aún tiene varias sanciones en FIFA. Otro jugador que interesa es Radamel Falcao.

Emelec sin fecha de pretemporada

De momento, Emelec no tiene fecha de pretemporada. El club ya debería comenzar a trabajar en el regreso a las canchas, pero todavía no hay ni fecha para los controles médicos. Asimismo, es un dilema total lo que pase con otros jugadores.

