‘Chito’ Vera una vez se ha hecho viral en Ecuador, pero esta vez no es por algún anuncio de pelea o alguna victoria profesional, al contrario el peleador ecuatoriano se llenó de críticas. En un ya polémico y viral post de Instagram, Vera compartió fotos de una jornada de caza de venados que tuvo.

Su publicación se llenó de críticas de aficionados, pero también de fundaciones de protección de animales. “Has perdido mi apoyo para siempre”, “te equivocaste de verdad, eso es cruel no es un trofeo”, y comentarios por ese estilo inundaron su post.

En las fotografías se vio al peleador cargando al animal muerto, otras posando con una sonrisa mientras le alzaba la cabeza al venado sin vida y sin duda la más polémica de toda, ‘Chito’ Vera agarró el corazón del animal en señal de trofeo.

También hubo voces de apoyo a Vera, señalando que en Estados Unidos, donde él reside, la caza es un deporte normal e incluso es permitido para evitar sobrepoblación de venados.

Los miles de comentarios negativos no parecieron importarle a Vera, quién no borró las fotografías ni se expresó publicamente al respecto. ‘Chito’ también ha sido blanco de críticas por su abierto consumo a substancias sujetas a fiscalización.

