Es tendencia:
logotipo del encabezado
Chito Vera

‘Chito’ Vera se quejó y esta fue la contundente respuesta de la UFC para el ecuatoriano

Chito Vera dijo que le robaron en la UFC y así le respondieron al peleador ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

La respuesta de la UFC a Chito Vera
© @UFCEspanol/ Edit BVLa respuesta de la UFC a Chito Vera

‘Chito’ Vera encendió toda la polémica tras su pelea en la UFC ante Aiemann Zahabi. El ecuatoriano tuvo la única caída del combate a favor, pero al final 2 jueces vieron ganar a su rival, mientras a él solo 1. Esto causó un enojo tremendo el peleador ecuatoriano.

Ante este resultado, ‘Chito’ se enojó públicamente en redes sociales, y publicó varios mensajes, uno fue contundente y decía: “Hoy gané y los jueces me robaron”. Ese mensaje tuvo todo tipo de respuestas, pero ahora llegó una que nadie esperaba.

Desde la cuenta oficial de la UFC en español le respondieron al peleador ecuatoriano con dos palabras: “Qué piensan?“, escribió la cuenta en sus redes sociales, restándole seriedad a la acusación del ecuatoriano y generando varias respuestas.

Ahora ‘Chito’ sumó su tercera derrota consecutiva y lo más seguro es que baje en el ranking del Peso Gallo y también se termine alejando de los primeros lugares y de la posibilidad de volver por ese campeonato. El tricolor nunca había atravesado una mala racha de este tipo.

‘Chito’ Vera volvió a perder en la UFC contra Aiemann Zahabi: “Robo gigante”

ver también

‘Chito’ Vera volvió a perder en la UFC contra Aiemann Zahabi: “Robo gigante”

Ahora ‘Chito’ Vera deberá volver a esperar por tener una nueva pelea que lo saque de su mala racha. El tricolor también advirtió que una nueva derrota iba a poner las cosas “feas”. Así que también se espera novedades sobre él en los siguientes días.

Publicidad
Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

ver también

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera por su pelea

El ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40 mil y 50 mil dólares. Aunque no ganó este un pago que se suele hacer a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates.

Encuesta

¿Crees que 'Chito' Vera ganó su pelea?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
'Chito' Vera volvió a perder en la UFC contra Aiemann Zahabi: "Robo gigante"
Deportes

'Chito' Vera volvió a perder en la UFC contra Aiemann Zahabi: "Robo gigante"

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España
Fútbol de Ecuador

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

La nueva regla que la FIFA aprobaría en marzo y que cambiará el fútbol actual por completo
FIFA

La nueva regla que la FIFA aprobaría en marzo y que cambiará el fútbol actual por completo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo