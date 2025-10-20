‘Chito’ Vera encendió toda la polémica tras su pelea en la UFC ante Aiemann Zahabi. El ecuatoriano tuvo la única caída del combate a favor, pero al final 2 jueces vieron ganar a su rival, mientras a él solo 1. Esto causó un enojo tremendo el peleador ecuatoriano.

Ante este resultado, ‘Chito’ se enojó públicamente en redes sociales, y publicó varios mensajes, uno fue contundente y decía: “Hoy gané y los jueces me robaron”. Ese mensaje tuvo todo tipo de respuestas, pero ahora llegó una que nadie esperaba.

Desde la cuenta oficial de la UFC en español le respondieron al peleador ecuatoriano con dos palabras: “Qué piensan?“, escribió la cuenta en sus redes sociales, restándole seriedad a la acusación del ecuatoriano y generando varias respuestas.

Ahora ‘Chito’ sumó su tercera derrota consecutiva y lo más seguro es que baje en el ranking del Peso Gallo y también se termine alejando de los primeros lugares y de la posibilidad de volver por ese campeonato. El tricolor nunca había atravesado una mala racha de este tipo.

Ahora ‘Chito’ Vera deberá volver a esperar por tener una nueva pelea que lo saque de su mala racha. El tricolor también advirtió que una nueva derrota iba a poner las cosas “feas”. Así que también se espera novedades sobre él en los siguientes días.

La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera por su pelea

El ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40 mil y 50 mil dólares. Aunque no ganó este un pago que se suele hacer a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates.