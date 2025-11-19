Michael Morales se convirtió en el número 3 del peso Welter y es el gran candidato a pelear por el campeonato de la UFC en esta categoría. Sin embargo, hace poco se reveló que el ecuatoriano tendría una lucha eliminatoria con Carlos Prates.

No obstante, Morales apuntaría a eso y él estaría buscando una lucha titular contra Islam Makhachev. El mismo ecuatoriano retó públicamente al actual monarca a una pelea para 2026. La UFC todavía no ha confirmado nada para una categoría que no deja de tener estrellas.

“Yo creo que Makhachev, es una muy buena oportunidad y decirle a la fanaticada ecuatoriana que esperen un triunfo más, una victoria más como la de esta semana, arrecho Ecuador“, comentó Michael en diálogo con El Canal del Fútbol en el partido de Ecuador.

Makhachev se ha levantado como uno de los peleadores más importantes y “peligrosos” de la UFC. Por lo cual, sería la pelea más relevante y más retadora para un Michael Morales, que todavía no es exigido al máximo dentro de la UFC en algún combate.

Se espera que en los próximos meses, la UFC confirme cómo será el futuro de la división welter y si Michael Morales va por el campeonato o por una lucha más de Eliminación. El tricolor tiene en toda su carrera una impresionante marca de ya 19 victorias.

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares. Siendo uno de los premios más importantes que ha ganado dentro de la empresa.

El ranking de Michael Morales

La UFC confirmó que Michael Morales es el número 3 del peso welter. El tricolor solo es superado por el actual campeón, Islam Makhachev, el número 1 y ex campeón, Jack Della Maddalena y el número 2 Belal Muhammad. Es el mejor ranking en la carrera de Morales.

