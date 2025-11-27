Christian Cueva tiene todo encaminado para dejar Emelec en la siguiente temporada, después de un segundo semestre muy gris. El peruano llegó al ‘Bombillo’ como la gran “esperanza” para no descender, y aunque ese objetivo se cumplió, estuvo lejos de demostrar un gran nivel.

Asimismo, Christian Cueva también reclama en Emelec varios meses de salarios atrasados y promesas incumplidas. El club le estaría debiendo hasta el dinero que se pagó para que termine por rescindir su contrato con Cienciano. Ahora avisan cuál sería su futuro si regresa a su país.

Todo parece indicar que Christian Cueva finalmente volverá a Perú, y de acuerdo a la información de Gerson Cuba, el jugador peruano está negociando con Juan Pablo II para la siguiente temporada. El equipo peruano también estaría muy interesado en sus servicios.

Cueva quiere regresar a su país lo más pronto posible, y es una absoluta prioridad para el peruano cualquier oferta que venga de esta Liga. En Emelec, incluso ya ni siquiera viene jugando como titular, y suele entrar como recambio en los minutos finales.

Christian Cueva dejaría Emelec para 2026. (Foto: Imago)

También está que Christian Cueva tendrá que determinar lo que pase con su carrera política, hace poco el mismo jugador revelaba que buscaba un lugar en el congreso para las siguientes elecciones. Cueva ve su futuro en diferentes sectores, menos en Emelec.

Publicidad

Publicidad

Los números de Christian Cueva en Emelec

ver también VIDEO | Beccacece no lo hace jugar y Ángelo Preciado ahora se manda un golazo en la Conference League

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 17 partidos entre todas las competencias. El 10 de Perú ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Sus números son tan bajos, que apenas completa en cancha poco más de 900 minutos.

El sueldo de Cueva en Emelec

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los mejores pagados de la plantilla, así no esté cobrando ese salario, en nómina el jugador peruano cobraría en Emelec un poco más de 15 mil dólares mensuales. De ahí que, la deuda del club con el jugador sea bastante amplia.

Encuesta¿Ves a Cueva lejos de Emelec en 2026? ¿Ves a Cueva lejos de Emelec en 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis