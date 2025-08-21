Clasificados: La millonaria cifra que acumula Liga de Quito en Copa Libertadores

Liga de Quito sufrió sobre el final pero con mucha contundencia clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras dejar atrás al Botafogo de Brasil. Los ‘albos’ no solo lograron un objetivo deportivo si no que sumaron una fortuna en premios CONMEBOL.

Por meterse a los cuartos de final del torneo, Liga de Quito se aseguró 1.7 millones de dólares, y así va sumando una fortuna por seguir en carrera en el torneo más importante del continente.

Por jugar los octavos de final había sumado 1.2 millones, y por meterse a fase de grupos de forma directa tras ser campeón ecuatoriano el año pasado, ya tenían 3 millones de dólares más.

Este año hay la particularidad de que CONMEBOL paga 300 mil dólares por cada partido ganado, entonces por la victoria ante Central Córdoba, los dos triunfos ante Deportivo Táchira y esta victoria ante Botafogo, lleva otro 1.2 millónes de dólares.

En total, Liga de Quito lleva 7.1 millones de dólares ganados por premios CONMEBOL, y su siguiente rival será Sao Paulo de Brasil. En caso de meterse a semis, ganarán 2.3 millones más.

ver también ¡De top Mundial! El nuevo salario que el Chelsea le prepara a Moisés Caicedo

Liga de Quito v. Botafogo – Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Beccacece escuchó a los hinchas y confirman un inédito convocado a la Selección de Ecuador