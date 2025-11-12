Es tendencia:
Selección Ecuador

Manchester City va por un seleccionado ecuatoriano y sería una sorpresa en la Premier League

El Manchester City sería el nuevo gigante de Europa que fiche a un seleccionado de Ecuador para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Manchester City va por un seleccionado ecuatoriano y sería una sorpresa en la Premier League Foto: Getty
La siguiente temporada de la Premier League podría tener un camisetazo entre dos de los gigantes, y el protagonista sería un ecuatoriano. Manchester City iría por un seleccionado nacional y crack de Europa.

Según el medio británico Team Talk, Moisés Caicedo está en los planes del Manchester City. Es la segunda vez que Pep Guardiola pide al ecuatoriano, ya lo hizo en el 2021.

El Manchester City, conocido por sus fuertes inversiones en fichajes año a año, pagaría los 150 millones de euros que costaría sacar al Chelsea. El rumor se añade al interés que en teoría tiene el PSG y el Real Madrid.

Pese a los rumores de mercado, es poco probable que el Chelsea acepta vender a su mejor jugador a un rival directo, así como que el ecuatoriano acceda dejar Londres por un competidor.

Además, según la información de medios de mayor renombre como Sky Sports, Moisés Caicedo está cerca de renovar su contrato con el Chelsea hasta 2036, pasando a cobrar más de 12 millones de euros.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes y la Selección, Moisés Caicedo ha jugado un total de 19 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador

Sorpresa total: Jugador rechazó ser convocado a la Selección de Ecuador

Moisés Caicedo – Manchester City Foto: Getty

gustavo dávila
Gustavo Dávila
