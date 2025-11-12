La siguiente temporada de la Premier League podría tener un camisetazo entre dos de los gigantes, y el protagonista sería un ecuatoriano. Manchester City iría por un seleccionado nacional y crack de Europa.

Según el medio británico Team Talk, Moisés Caicedo está en los planes del Manchester City. Es la segunda vez que Pep Guardiola pide al ecuatoriano, ya lo hizo en el 2021.

El Manchester City, conocido por sus fuertes inversiones en fichajes año a año, pagaría los 150 millones de euros que costaría sacar al Chelsea. El rumor se añade al interés que en teoría tiene el PSG y el Real Madrid.

Pese a los rumores de mercado, es poco probable que el Chelsea acepta vender a su mejor jugador a un rival directo, así como que el ecuatoriano acceda dejar Londres por un competidor.

Además, según la información de medios de mayor renombre como Sky Sports, Moisés Caicedo está cerca de renovar su contrato con el Chelsea hasta 2036, pasando a cobrar más de 12 millones de euros.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes y la Selección, Moisés Caicedo ha jugado un total de 19 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

Moisés Caicedo – Manchester City Foto: Getty

