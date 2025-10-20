Damián Díaz tendría todo listo para regresar a la LigaPro en la temporada 2026. El ‘Ídolo’ de Barcelona SC salió con gran polémica a mitad de 2024, sin embargo, se fue a Argentina, pero no pudo rendir como se esperaba. Ahora regresaría a Ecuador.

De acuerdo, a la revelación de JC Sports, Damián Díaz tendría todo listo para regresar a la LigaPro y ser nuevo jugador de Guayaquil City. El histórico volante argentino llegaría en 2026 para jugar con la camiseta del equipo de la ciudad en su regreso a la Serie A.

Con este fichaje, el City juntas una mitad de cancha muy envidiable, ya que tendrá en cancha a dos de los jugadores más talentosos del fútbol ecuatoriano, con Miller Bolaños y Damián Díaz. Todo indica que el ‘Killer’ también se quedará en el City.

El ‘Kitu’ Díaz también ve con buenos ojos regresar al City, porque el volante tiene varios negocios en la ciudad, por lo cual, firmar con el City le hace estar cerca de estos lejos de la presión que representaba Barcelona SC. El jugador empezaría la pretemporada a finales de año.

ver también Barcelona SC ya tendría su primer fichaje para la siguiente temporada

Damián Díaz hizo historia con Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

El ‘Kitu’ está sin equipo desde mitad de temporada, cuando termino su contrato con Banfield. Con el ‘Taladro’ el ‘Kitu’ no pudo rendir al mejor nivel por una lesión tempranera, eso lo dejó sin espacio y sin minutos en los siguientes meses, hasta que rescindió su contrato.

Publicidad

Publicidad

ver también Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

Los números de Damián Díaz en Banfield

En su último equipo, Banfield, Damián Díaz jugó apenas 8 partidos desde mitad de 2024 a mitad de 2025. Marcó 1 gol y dio 1 asistencia. Asimismo, el jugador apenas estuvo en cancha 450′ minutos. El ‘Kitu’ cumplirá 40 años en la siguiente temporada, por lo cual, también se encamina a su última temporada.

El City será campeón de la Serie B

Por otro lado, el ‘Kitu’ también llegaría a un equipo campeón de la Serie B, ya que Guayaquil City logrará este campeonato en los próximos días. Asimismo, el equipo de la Ciudad está con la chance de llegar a la Copa Libertadores, si avanza en la Copa Ecuador.

Encuesta¿Hace bien el 'Kitu' Díaz en irse a Guayaquil City? ¿Hace bien el 'Kitu' Díaz en irse a Guayaquil City? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad