¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador

La última doble fecha FIFA ha dejado varios problemas para la Selección de Ecuador. Además de la polémica con Ángelo Preciado, ahora se revela que también habría problemas a la interna. El equipo nacional terminó empatando dos encuentros.

Ahora se reveló que aparentemente 7 jugadores de la Selección de Ecuador estarían molestos con Beccacece. Considerarían al entrenador argentino “soberbio” y no están contentos con él. Sin embargo, el DT dirigiría el Mundial de 2026.

Asimismo, Beccacece también quedó expuesto ante los jugadores tras el cambio a Ángelo Preciado en el polémico partido contra México. El DT lo la mandó al banco de suplentes al minuto 27′ y eso generó todo tipo de especulaciones y rumores que no han sido aclarados.

En el proceso de Beccacece también se han dado otras “situaciones” que han generado polémicas, como que jugadores ‘invitados’ o sparrings se terminaron metiendo a la lista final y sumando minutos en cancha, cuando no formaban parte de la lista principal.

Habría problemas en la interna de Ecuador. (Foto: Captura de Pantalla)

La convocatoria de noviembre y la convivencia que muestre la Selección de Ecuador podría evidenciar el momento en el que se encuentra el grupo de ‘La Tri’. Varios jugadores, como Enner Valencia, han apoyado públicamente la gestión de Sebastián Beccacece.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, entre partidos de Eliminatorias y amistosos, Beccacece pudo dirigir 14 encuentros. El entrenador ganó 5, empató 8 y terminó perdiendo 1. Su única derrota fue ante Brasil en su debut como DT de la Selección de Ecuador.

¿Hasta cuándo tiene contra Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de 2026. El DT dirigirá el Mundial en medio de un clima lleno de críticas y con el futuro incierto tras este torneo, ya que la FEF tendrá elecciones y puede que el nuevo presidente no cuente con él.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador tendrá que jugar contra Canadá y Nueva Zelanda, en dos partidos amistosos pensando también en la ubicación en el ranking FIFA.

