Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

Beccacece no lo convoca y ahora Ecuador podría perder a este jugador a manos de España

La Selección de Ecuador puede perder a este jugador porque Beccacece lo ha ignorado totalmente.

Por Jose Cedeño Mendoza

Ecuador puede perder a un jugador contra España
© GettyImages/ Edit BVEcuador puede perder a un jugador contra España

Sebastián Beccacece ha “cerrado” el grupo de la Selección de Ecuador con el equipo que él considera su base de jugadores para las convocatorias. Por lo cual, ahora Ecuador podría perder a un jugador en muy buen momento a manos de la Selección de España.

En esta oportunidad, la Selección de Ecuador podría estar perdiendo a Jeremy Arévalo. El jugador ecuatoriano la viene rompiendo en el Racing de Santander, y recientemente incluso ganó un reconocido de un patrocinador premio al jugador más destacado en septiembre.

Arévalo también tiene nacionalidad española, de hecho él nació en Maliaño-España. Con este buen nivel, el futbolista ecuatoriano se empieza también a abrir hueco en el país, donde ya incluso llegó a jugar en el equipo Sub-18 cuando fue convocado para 3 amistosos e incluso marcó un gol.

El delantero de 20 años también jugó para la Sub-20 de Ecuador, pero no ha podido ganarse un lugar en las mayores o al menos ser “invitado” por Beccacece para estos encuentros. El delantero centro se proyecta como una de las grandes revelaciones de la temporada.

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

ver también

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

Pese a este gran nivel se ve poco probable que Beccacece finalmente convoque a Arévalo, principalmente porque el DT parece “inquebrantable” a ceder con su base de jugadores. De hecho, Ecuador fue el único sin debutantes en la última fecha FIFA.

Publicidad
¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

ver también

¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo lleva en cancha más de 300 minutos repartidos en 9 partidos. Estos encuentros terminaron sirviendo para que el goleador ecuatoriano/español termine marcando 5 goles siendo uno de los goleadores de la segunda división.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador tendrá que jugar contra Canadá y Nueva Zelanda, en dos partidos amistosos pensando también en la ubicación en el ranking FIFA.

Encuesta

¿Si fueras Jeremy Arévalo qué equipo eligieras?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador

¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026
Fútbol de Ecuador

¡Otro interesado más! Ponen a Sebastián Beccacece en planes de otra Selección para el 2026

El terrible dato de Ecuador en la doble fecha FIFA que pone en evidencia a Beccacece
Fútbol de Ecuador

El terrible dato de Ecuador en la doble fecha FIFA que pone en evidencia a Beccacece

Colombia ganó el tercer puesto del Mundial Sub-20 y también esta fortuna
Fútbol de Colombia

Colombia ganó el tercer puesto del Mundial Sub-20 y también esta fortuna

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo