Sebastián Beccacece ha “cerrado” el grupo de la Selección de Ecuador con el equipo que él considera su base de jugadores para las convocatorias. Por lo cual, ahora Ecuador podría perder a un jugador en muy buen momento a manos de la Selección de España.

En esta oportunidad, la Selección de Ecuador podría estar perdiendo a Jeremy Arévalo. El jugador ecuatoriano la viene rompiendo en el Racing de Santander, y recientemente incluso ganó un reconocido de un patrocinador premio al jugador más destacado en septiembre.

Arévalo también tiene nacionalidad española, de hecho él nació en Maliaño-España. Con este buen nivel, el futbolista ecuatoriano se empieza también a abrir hueco en el país, donde ya incluso llegó a jugar en el equipo Sub-18 cuando fue convocado para 3 amistosos e incluso marcó un gol.

El delantero de 20 años también jugó para la Sub-20 de Ecuador, pero no ha podido ganarse un lugar en las mayores o al menos ser “invitado” por Beccacece para estos encuentros. El delantero centro se proyecta como una de las grandes revelaciones de la temporada.

ver también Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

Pese a este gran nivel se ve poco probable que Beccacece finalmente convoque a Arévalo, principalmente porque el DT parece “inquebrantable” a ceder con su base de jugadores. De hecho, Ecuador fue el único sin debutantes en la última fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada, Jeremy Arévalo lleva en cancha más de 300 minutos repartidos en 9 partidos. Estos encuentros terminaron sirviendo para que el goleador ecuatoriano/español termine marcando 5 goles siendo uno de los goleadores de la segunda división.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador tendrá que jugar contra Canadá y Nueva Zelanda, en dos partidos amistosos pensando también en la ubicación en el ranking FIFA.

Encuesta¿Si fueras Jeremy Arévalo qué equipo eligieras? ¿Si fueras Jeremy Arévalo qué equipo eligieras? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad