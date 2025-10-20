Barcelona SC se ha llevado dos goleadas muy dolorosas en la LigaPro en el comienzo del primer hexagonal. Primero lo venció 3 a 0 IDV y luego lo volvió a golear Liga de Quito. Pese a todo esto, el ‘Ídolo’ ya tiene listo a su primer fichaje de la siguiente temporada.

De acuerdo a la información de Ligner Mendoza, Barcelona SC ya tendría adelantada la negociación de Mateo Ortiz como su nuevo fichaje para el siguiente año. El defensa de Manta se ha ganado un lugar en el once titular en su equipo y eso le alcanzaría para llegar a Barcelona.

La polivalencia de Ortiz también sería un motivo para que Barcelona SC vaya por su fichaje, ya que el central ecuatoriano, también se desempeña como pivote. Asimismo, el tricolor asoma como una gran alternativa para la línea más criticada de los amarillos.

En esta temporada la defensa de Barcelona SC ha sido una de las más cuestionadas, al no encontrar una solvencia en sus centrales o pivotes. De ahí que, una de las primeras contrataciones que esté buscando el equipo amarillo sea la de un central.

Barcelona SC también ya está pensando en la temporada 2026, ya que el equipo amarillo se ha quedado lejos de los primeros lugares en esta temporada y ahora su único objetivo solo sería pensar en entrar a la siguiente Libertadores. Ya este torneo no pelean ningún campeonato.

Los números de Mateo Ortiz en esta temporada

En esta temporada, Ortiz ha sumado grandes números de regularidad en Manta. El defensa ecuatoriano ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. Sumando en la temporada también más de 1.700 minutos y casi no se ha lesionado.

Ortiz llegaría “gratis” a Barcelona SC

Mateo Ortiz llegaría “gratis” a Barcelona SC, ya que el central ecuatoriano termina contrato con los manabitas a final de temporada y no renovaría su contrato. Por lo cual, llega libre al ‘Ídolo’ y se convierte en el primer fichaje de la temporada 2026 para Barcelona.

