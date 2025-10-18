Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

Tras la dura humillación de Liga de Quito, ahora la directiva de Barcelona SC sorprendió a todos con una polémica decisión. Cuando se esperaba alguna postura oficial contra Rescalvo, por los malos resultados, la directiva hizo algo totalmente inesperado.

Se convocó a una Asamblea Ordinaria de socios y se presentaron los balances económicos de la temporada y el punto principal a tratar fue lo que se ganó por Copa Libertadores. Los amarillos ingresaron más de 4 millones de dólares por su participación en el torneo.

Por lo cual, de acuerdo a la revelación de José Carlos Crespo, para Barcelona SC, la siguiente Copa Libertadores ha pasado a ser el objetivo máximo del club. El equipo amarillo tiene como prioridad entrar de forma directa a este torneo y ahora se ha metido en problemas.

Tras la goleada contra Liga de Quito, Barcelona SC cayó al tercer lugar de la tabla de posiciones. Esto lo mandaría a repechaje de Copa Libertadores, sin embargo, los amarillos también tienen que esperar qué pasa con Universidad Católica, ya que si gana su partido restante quedará a 1 punto de los amarillos.

Barcelona SC está terminando su temporada centenario con los peores resultados que se esperaban. Aunque ganaron 4 millones por la Copa Libertadores, los amarillos se fueron eliminados en este torneo en la primera ronda y no entraron ni a Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del primer hexagonal

Tras ser humillados ante Liga de Quito e Independiente del Valle, Barcelona SC cayó hasta el tercer puesto de la tabla de posiciones. Liga de Quito ya le saca un punto, mientras IDV ya se puso a 16 puntos y es prácticamente imposible pelear la LigaPro