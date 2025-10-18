Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Fueron humillados por Liga de Quito y esto fue lo primero que hizo la directiva de Barcelona SC

Liga de Quito le metió 3 goles en la LigaPro y Barcelona SC sorprendió con esta decisión.

Por Jose Cedeño Mendoza

La decisión de Barcelona SC tras ser humillados ante Liga de Quito
© Imago/ Edit BVLa decisión de Barcelona SC tras ser humillados ante Liga de Quito

Tras la dura humillación de Liga de Quito, ahora la directiva de Barcelona SC sorprendió a todos con una polémica decisión. Cuando se esperaba alguna postura oficial contra Rescalvo, por los malos resultados, la directiva hizo algo totalmente inesperado.

Se convocó a una Asamblea Ordinaria de socios y se presentaron los balances económicos de la temporada y el punto principal a tratar fue lo que se ganó por Copa Libertadores. Los amarillos ingresaron más de 4 millones de dólares por su participación en el torneo.

Por lo cual, de acuerdo a la revelación de José Carlos Crespo, para Barcelona SC, la siguiente Copa Libertadores ha pasado a ser el objetivo máximo del club. El equipo amarillo tiene como prioridad entrar de forma directa a este torneo y ahora se ha metido en problemas.

Tras la goleada contra Liga de Quito, Barcelona SC cayó al tercer lugar de la tabla de posiciones. Esto lo mandaría a repechaje de Copa Libertadores, sin embargo, los amarillos también tienen que esperar qué pasa con Universidad Católica, ya que si gana su partido restante quedará a 1 punto de los amarillos.

¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

ver también

¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

Barcelona SC está terminando su temporada centenario con los peores resultados que se esperaban. Aunque ganaron 4 millones por la Copa Libertadores, los amarillos se fueron eliminados en este torneo en la primera ronda y no entraron ni a Copa Sudamericana.

Publicidad

La tabla de posiciones del primer hexagonal

Tras ser humillados ante Liga de Quito e Independiente del Valle, Barcelona SC cayó hasta el tercer puesto de la tabla de posiciones. Liga de Quito ya le saca un punto, mientras IDV ya se puso a 16 puntos y es prácticamente imposible pelear la LigaPro

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Escándalo total! Revelan un nuevo problema en el vestuario de la Selección de Ecuador

¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?
Fútbol de Ecuador

¡Urgente! ¿Por qué Piero Hincapié no fue convocado al partido de Arsenal vs Fulham?

Moisés Caicedo vale 100 millones, pero este es el jugador más caro de la Premier League
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo vale 100 millones, pero este es el jugador más caro de la Premier League

EN VIVO Y GRATIS: Colombia Sub-20 vs Francia Sub-20 por el tercer puesto del Mundial
Fútbol de Colombia

EN VIVO Y GRATIS: Colombia Sub-20 vs Francia Sub-20 por el tercer puesto del Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo