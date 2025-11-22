Es tendencia:
Denil Castillo se metió en planes de este equipo histórico de Europa

El jugador ecuatoriano es uno de los talentos más importantes de 'La Tri'.

Por Jose Cedeño Mendoza

Denil Castillo suena para este grande de Europa
© Imago/ Edit BVDenil Castillo suena para este grande de Europa

Denil Castillo sumó varios minutos en los últimos amistosos con la Selección de Ecuador en los amistosos. Esto hizo, que el joven jugador del Midtjylland ya suene para diferentes clubes de Europa. El tricolor podría dar el salto incluso antes del Mundial 2026.

Uno de los equipos más interesados en el jugador ecuatoriano es Brentford, aunque en las últimas horas se le sumó un competidor al equipo de la Premier League. Galatasaray sería el nuevo equipo histórico de Europa interesado en el jugador tricolor.

Castillo iría encaminado a dar el gran salto para su carrera, y finalmente dejar la Liga de Noruega para mudarse a un fútbol más competitivo como el de la Premier League o el de la Superliga de Turquía. El joven volante también dejaría un ingreso a Liga de Quito, por sus derechos de formación.

En el último partido de Ecuador ante Nueva Zelanda, Denil Castillo terminó jugando varios minutos tras la lesión de Alan Franco. Su presencia en la cancha fue clave para que todo el ritmo de la Selección cambie y aportó grandes movimientos ofensivos.

De acuerdo a la revelación de Radio Caravana en Ecuador, el equipo de ojeadores del Galatasaray viene siguiendo a Denil Castillo desde el último año y medio. Se han emitido varios informes positivos para su rendimiento, por lo cual, se esperan negociaciones pronto.

Los números de Denil Castillo en esta temporada

En todo lo que va de temporada con la camiseta del Midtjylland, Denil Castillo ha jugado un total 26 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 7 asistencias. Lleva en cancha más de 1.500 minutos, siendo un titular absoluto.

El valor de mercado de Denil Castillo

El talento ecuatoriano actualmente tiene un valor de mercado de 3.5 millones, siendo una cuota accesible para diferentes equipos del continente europeo. Por otro lado, Castillo todavía tiene contrato hasta 2029 y eso haría que el precio suba.

En síntesis:

  • Denil Castillo es seguido por el Galatasaray de Turquía y el Brentford de Inglaterra.
  • Castillo ha jugado 26 partidos, marcado 5 goles y dado 7 asistencias con Midtjylland.
  • El valor de mercado actual de Denil Castillo es de 3.5 millones de euros.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
